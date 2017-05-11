Гендиректора Volkswagen Group заподозрили в манипулировании рынком

Два действующих топ-менеджера Volkswagen Group, включая гендиректора, оказались под расследованием по подозрениям в манипулировании рынком, сообщает Bloomberg. Это усугубляет юридические проблемы автопроизводителя, связанные с расследованием дизельного скандала, отмечает агентство.

Гендиректор Маттиас Мюллер и председатель наблюдательного совета Ханс-Дитер Пётш сейчас проверяются прокуратурой Штутгарта вместе с бывшим гендиректором группы Мартином Винтеркорном, сказал источник агентства. Их подозревают в том, что они слишком медленно информировали акционеров холдинга Porsche SE (владеет большинством голосующих акций VW) о ситуации со скандалом с фальсификацией показателей выбросов дизельных автомобилей автоконцерна, сказал источник. Фигуранты расследования во свое время одновременно занимали должности в холдинговой компании и в Volkswagen.

Пётш, Винтеркорн и еще один менеджер автомобилестроительной корпорации уже находятся под отдельным расследованием немецких органов юстиции о возможных манипуляциях с акциями VW во время кризиса. Но Мюллер впервые попал под уголовное расследование, связанное с дизельгейтом. Прокуратуры трех городов ведут различные расследования, связанные со скандалом, но Мюллер в них не фигурировал.

Представитель VW отказался от комментариев агентству. Представитель Мюллера сказал, что он ничего не знает о расследовании. Адвокаты Пётша и Винтеркорна не ответили агентству на электронные письма с просьбой оперативного комментария. Представитель Porsche SE сказал, что у него нет информации о расследовании. «Мы уверены, что Porsche SE выполнила обязательства по соблюдению правил финансового рынка», - сказал представитель холдинговой компании.

Штутгартская прокуратура начала расследование по поданной прошлым летом жалобе от немецкого финансового регулятора - Федерального управления финансового надзора (BaFin) . Представитель регулятора подтвердила, что запрос был отправлен в прошлом году. BaFin также инициировал отдельное расследование прокуратурой Брауншвейга по возможным манипуляциям акциями VW в отношении Пётша, Винтеркорна и гендиректора марки VW Герберта Дисса. Пётш, Винтеркорн и Дисс отрицали какие-либо нарушения, утверждая, что VW правильно информировал рынок.

VW столкнулся с множеством расследований, судебных процессов и жалоб клиентов по всему миру после признания в сентябре 2015 г. в фальсификации показателей выбросов у 11 млн дизельных автомобилей. На сегодняшний день скандал стоил компании 22,6 млрд евро ($24,6 млрд) штрафов и других расходов, и окончательная сумма убытков пока неизвестна.