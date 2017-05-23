«GM-АвтоВАЗ» приостановил конвейер из-за срыва поставок комплектующих

СП «GM-АвтоВАЗ» (совместное предприятие ПАО «АвтоВАЗ» и General Motors в Тольятти) приостановило конвейер на неопределенный срок из-за нехватки комплектующих.

«С 17 мая конвейер СП вынужденно приостановлен, так как поставщик ООО "Завод "Автокомпонент" прекратил поставки комплектующих изделий в адрес "GM-АвтоВАЗа", – сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Комментарий ООО «Завод "Автокомпонент» агентству оперативно получить не удалось.

«GM-АвтоВАЗ» приостанавливал производство с 1 по 3 марта в соответствии с производственным графиком, отгрузки дилерам шли в обычном режиме. Также конвейер предприятия приостанавливался с 1 по 9 мая, на период майских каникул.