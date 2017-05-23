Volkswagen подтвердил приостановку сборки Touareg на заводе в Калуге

Немецкий концерн Volkswagen прекратил сборку на заводе в Калуге внедорожника Touareg. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе компании.

«Освободившиеся мощности будут загружены сборкой моделей Audi. Сокращений не планируется», - уточнили в пресс-службе.

Там пояснили, что Volkswagen Touareg собирался на заводе Volkswagen Group Rus в Калуге по технологии SKD (технология импорта и дальнейшей сборки автомобилей, ориентированная на обход высоких импортных пошлин или акцизных сборов). «В настоящее время модель Touareg не собирается в Калуге, но импортируется и по-прежнему успешно продается в России. Первые импортные автомобили уже переданы клиентам», - добавили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что «никаких изменений для клиента не произошло, цены на Touareg не изменились». «В 2017 г. в сравнении с 2016 спрос на Touareg вырос: с шестого места в своем сегменте он переместился на третье», - добавили в пресс-службе.

Ранее топ-менеджеры двух дилерских компаний сообщили «Ведомостям», что в России приостановлена сборка кроссоверов. Последние экземпляры Touareg были собраны в Калуге в марте, рассказали дилеры.

По мнению дилеров, сборка в России будет возобновлена с появлением нового поколения Touareg. Презентация новинки, как ожидается, состоится осенью 2017 г., замечают они. С учетом этого сборка в России, скорее всего, начнется в 2018 г., отмечает один из собеседников.