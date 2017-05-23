Volkswagen приостановил сборку в России кроссовера Touareg

По мнению дилеров, сборка в России будет возобновлена с появлением нового поколения Touareg

В России приостановлена сборка кроссоверов Volkswagen Touareg, теперь модель импортируется из Европы, рассказали «Ведомостям» топ-менеджеры двух дилерских компаний. Модель выпускалась крупноузловым способом на площадке калужского автозавода, который специализируется на производстве полного цикла (Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Skoda Rapid). Последние экземпляры Touareg были собраны в Калуге в марте, рассказывают дилеры. Крупноузловая сборка легких коммерческих автомобилей Volkswagen на этой площадке продолжается, добавляют собеседники.