Harley-Davidson ведет переговоры о покупке Ducati у концерна Volkswagen

Американский производитель мотоциклов Harley-Davidson Inc. ведет переговоры о покупке Ducati Motor Holding SpA у немецкого автоконцерна Volkswagen AG.

Такая сделка привела бы к объединению двух легендарных брендов мотоциклов, пишет газета The Wall Street Journal.

По словам источников газеты, переговоры между Harley-Davidson и Volkswagen находятся на предварительной стадии и не являются эксклюзивными.

Audi, подразделение Volkswagen, владеющее Ducati, еще в марте уполномочило инвестбанк Evercore начать оценку потенциального интереса инвесторов к итальянскому бренду мотоциклов, сообщили источники.

Audi, по данным источников, оценивает Ducati в сумму порядка 1,5 млрд евро.

Harley-Davidson серьезно обдумывает возможность подачи предложения о покупке Ducati, отмечают они. В начале мая представители американской компании посетили предприятие Ducati в Болонье, где встретились с менеджментом компании.