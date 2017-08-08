Еврокомиссия не собирается устанавливать квоты на электромобили

Официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева опровергла информацию СМИ, что исполнительный орган ЕС планирует предложить ввести с 2025 г. квоты по внедрению в Евросоюзе электромобилей и автомобилей с низким потреблением горючего. «У Комиссии нет намерения вводить квоты на электромобили. Если же говорить об общем подходе, Европейская комиссия ищет пути и средства способствовать использованию автомобилей с экономичным потреблением энергии. У нас есть разнообразные идеи для тех областей, в которых мы работаем для того, чтобы постараться достичь этой цели. Но пусть будет вполне ясно: не ставится вопрос о введении квот на электромобили», – сказала представитель в понедельник на брифинге в Брюсселе.

По ее словам, «один из руководящих принципов проводимой ЕК работы состоит в том, что мы не содействуем дискриминации между разными технологиями». «Какой бы ни была наша работа, мы не намерены отстаивать какую-либо отдельно взятую технологию. Речь идет вообще об автомобилях с меньшими объемами выхлопных газов, т. е. нет специально речи об электрических автомобилях», – сказала Андреева. Отвечая на уточняющие вопросы, она повторила: «Насколько мне известно, таких предложений не было». Представитель Еврокомиссии призвала журналистов делать разницу между терминами «цель» и «квота».