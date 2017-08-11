Минэкономразвития: за видеозапись техосмотра водителям доплачивать не придется

Подготовленные Минэкономразвития правила об обязательной фото- и видеофиксации техосмотра автомобиля не увеличат стоимость процедуры, а также не обязывают граждан предъявлять кому-то видеозапись. Это ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства. «По имеющейся оценке сообщества операторов технического осмотра, планируемые изменения не повлекут существенных затрат на их выполнение. Увеличение стоимости техосмотра для граждан не предполагается», - сказал представитель министерства. Он добавил, что видеозапись может понадобиться при проверке оператора техосмотра надзорным органом.

Ранее о том, что министерство предложило поправки в закон о техосмотре об обязательной фото- и видеофиксации процесса, сообщили «Известия».