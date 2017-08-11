«Известия»: Минэкономразвития предложило снимать техосмотр автомобилей на видео‍

Поправки в закон о техосмотре, предусматривающие обязательную фото- и видеорегистрацию техосмотра, будут внесены в правительство осенью, пишет газета «Известия» со ссылкой на Минэкономразвития. Документ готовит созданная при министерстве рабочая группа.

Такая меры необходима из-за участившихся случаяев продаж диагностических карт техосмотра без прохождения самой процедуры. Нередко недобросовестные страховые агенты и посредники ради ускорения продаж полисов ОСАГО предлагают купить их вместе с картами техосмотра без проверки машины, хотя это запрещено законом.

Закон о техосмотре транспортных средств действует c 2011 г. Согласно закону, для покупки полиса ОСАГО автовладелец должен представить диагностическую карту, в которой говорится о том, соответствует ли автомобиль требованиям безопасности. Сведения о состоянии осмотренных машин хранятся в единой автоматизированной базе данных (ЕАИСТО). Базу ведет ГИБДД. Аккредитация операторов техосмотра, ведение их реестра и контроль за ними входит в компетенцию Российского союза автостраховщиков (РСА).

По данным РСА, в первом полугодии 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. число операторов техосмотра, лишенных аккредитации, увеличилось на 37%.