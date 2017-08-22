Ford Motor хочет создать в Китае СП для производства электромобилей

Ford Motor сообщил, что подписал меморандум о взаимопонимании с китайской Anhui Zotye Automobile по созданию совместного предприятия на паритетной основе, сообщает NASDAQ со ссылкой на RTT News. Zotye Auto – крупнейший в Китае производитель электромобилей. Создаваемое СП займется разработкой, выпуском, продажей и обслуживанием новой линейки электромобилей в КНР. Продаваться они будут под местным брендом, уточнил Ford.

Проект соответствует представлениям американской компании о наиболее экологичном автопроизводстве и ее представлениям о вкладе во всеобщие усилия по борьбе с загрязнением атмосферы и с изменением климата, говорится в заявлении Ford.

Китай является самым быстрорастущим рынком для автомобилей на альтернативной тяге. По прогнозу, этот рынок вырастет до 6 млн единиц в год к 2025 г., из них примерно 4 млн автомобилей будут полностью электрическими.

На данный момент в производство электромобилей Ford вложил $4,5 млрд. В ближайшие пять лет этот автопроизводитель собирается выпустить 13 новых моделей электромобилей, в том числе один небольшой SUV для рынков Азии, Северной Америки и Европы.