Ford отзывает в России более 20 000 автомобилей Kuga

Росстандарт сообщил об отзыве в России 20 864 автомобилей марки Ford Kuga. Автомобили, которые подлежат отзыву, были реализованы с 21 марта 2013 г. по 1 декабря 2015 г. и с 25 сентября 2016 г. по 30 июня 2017 г.

Причиной отзыва большей части автомобилей является дефект конструкции нижней отделки средней стойки. «В случае столкновения, когда срабатывает пиротехнический преднатяжитель ремня безопасности переднего сиденья, изоляционный материал на внутренней поверхности отделки может оказаться под воздействием высокой температуры и загореться», — объяснили в Росстандарте.

Около 1000 автомобилей отзываются из-за неисправности партии инициаторов подушек безопасности — в случае аварии может не сработать боковая надувная или коленная подушка безопасности пассажира.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев. «Форд Соллерс Холдинг» проинформируют владельцев всех автомобилей Ford Kuga, подпадающих под отзыв.