«Этот год Ford Sollers должен завершить без убытка»
- Владимир Штанов
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Затяжное падение спроса на российском автомобильном рынке американские автоконцерны, имеющие заводы в нашей стране – Ford и General Motors (GM), – пережили по-разному.
GM разочаровался и действовал кардинально: в 2015 г. законсервировал производство в Санкт-Петербурге, свернул выпуск в Калининграде, Нижнем Новгороде и остановил продажи всех автомобилей марки Opel и массовых моделей Chevrolet. Сохранили только производство на СП «Джи эм – АвтоВАЗ», которое выпускает одну модель, но с высоким уровнем локализации: кроссовер Niva производится из вазовских машинокомплектов. Бо́льшая часть комплектующих для других производств GM в России импортировалась.
Ставка на локализацию помогла пережить кризис другому американскому автоконцерну – Ford. Совместно с «Соллерсом» он владеет в России тремя автозаводами и заводом двигателей, общие инвестиции в проекты составляют около $1,5 млрд. Партнеры не стали закрывать заводы, ограничившись оптимизацией численности и сокращенным графиком работы. Еще одним показателем веры Ford в российский рынок и доверия к команде из России стало недавнее назначение президентом и гендиректором Ford Sollers Адиля Ширинова. До него СП возглавляли иностранцы – Тед Каннис и Марк Овенден.
В своем первом интервью в новом качестве Ширинов рассказал «Ведомостям», как собирается воспользоваться возобновившимся ростом спроса на отечественном рынке, вывести компанию из убытка и увеличить локализацию и долю автомобилей Ford в России.
Выйти в плюс
– Вы стали первым россиянином на посту президента и генерального директора Ford Sollers. Событие знаменательное, особенно с учетом того, что управленческий контроль СП – у американского Ford, а США не отказываются от санкций, введенных против России. Как акционеры Ford Sollers объяснили вам свое предложение возглавить компанию?
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