Renault раскрыла стратегию на шесть лет

Французская автомобилестроительная группа Renault намерена к 2022 г. увеличить выручку до более чем 70 млрд евро, говорится в стратегическом плане развития компании на шесть лет Drive the Future, опубликованном сегодня.

Рост продаж автомобилей за этот период должен превысить 40% - до 5 млн машин по сравнению с 3,5 млн в 2016 г. При этом Renault планирует сократить расходы на 4,2 млрд евро. Затраты на НИОКР составят 18 млрд евро.

В России компания намерена расширять присутствие как посредством собственных заводов, так и с помощью наращивания инвестиций в «АвтоВАЗ».

Компания нацелена на развитие технологий мобильности, таких как услуги проката автомобилей и роботизированные такси, а также намерена выпустить восемь моделей электромобилей.

В плане Renault говорится о намерениях воспользоваться благоприятными рыночными условиями в Бразилии, Индии и Иране. Кроме того, компания видит возможности для создания СП в Китае для производства коммерческих автомобилей и электромобилей.