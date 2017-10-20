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В Австралии закрылся последний автозавод

General Motors закрывает в пятницу завод марки Holden в городе Элизабет, пригороде Аделаиды, в Южной Австралии, завершая столетнюю историю автомобильного производства в стране, сообщил Bloomberg. Это окончание эпохи австралийского автопрома, поскольку завод Holden - последнее предприятие, выпускавшее автомобили на континенте. Последним автомобилем, сошедшим с заводского конвейера, стал красный седан Commodore V8, передает ТАСС со ссылкой на телекомпанию ABC.

Сборку автомобилей в Австралии в последние годы вели три компании: Toyota, Ford и Holden (GM), но все они приняли решение свернуть производство. Ford сделал это в конце прошлого года, Toyota - 3 октября, а Holden - в пятницу. Причинами закрытия заводов автоконцерны называют существенное удорожание производства, высокий обменный курс австралийского доллара, фрагментарный рынок и конкуренцию с импортом из стран с дешевой рабочей силой, в первую очередь - Таиланда и Китая. Начиная с 2018 г. все новые автомашины, продающиеся в Австралии, будут иностранного производства.

Последние десятилетия австралийский автопром продолжал существовать во многом благодаря государственной поддержке, сумма которой в период с 1997 по 2015 г. составила около 35 млрд австралийских долларов, отмечает ТАСС. Два года назад федеральное правительство решило прекратить дотировать отрасль после 2017 г. Объясняя это решение, премьер-министр страны Малколм Тернбулл заявил, что оно было принято с учетом «рыночных изменений потребительских вкусов». «Производители автомашин однозначно заявляли нам, что закрывают заводы не из-за недостаточного объема государственных субсидий, а из-за того, что австралийцы прекращают покупать седаны, сделанные в Австралии», - сообщил глава правительства.

Завод Holden в Элизабете работал с 1962 г. Сейчас штат Южная Австралия испытывает период постиндустриального оттока жителей из-за массового закрытия промышленных предприятий, пишет Bloomberg. Предпоследний автозавод в штате Южная Австралия закрыла Mitsubishi Motors в 2008 г. Правительство Австралии собирается компенсировать сокращающиеся рабочие мета развитием судостроения, выделив на программу 89 млрд австралийских долларов ($70 млрд). «Невозможно относиться к закрытию завода без эмоций, - признал премьер. - Однако хорошей новостью является тот факт, что в стране наблюдается общий рост уровня занятости».

Ford открыл первый завод в Австралии в 1925 г., Toyota - в 1963 г. Holden начал в 1856 г. с производства седел в Южной Австралии, в 1908 г. переключился на автомобили, в 1931 г. вошел в GM.