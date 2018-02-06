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В Германии прокуратура обыскала штаб-квартиру и завод Audi из-за «дизельгейта»

В Германии прокуроры пришли с обысками в штаб-квартиру Audi и на завод автопроизводителя в городе Неккарзульм, заподозрив компанию в манипуляциях данными о выбросах дизельных автомобилей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на прокуратуру Мюнхена.

Обыски в связи с «дизельгейтом» также прошли в частных домах сотрудников, подозреваемых в обмане и незаконной рекламе, имеющей отношение к продаже по меньшей мере 210 000 автомобилей в Европе и США с 2009 г. «Сейчас следователи сосредоточились на технических средствах, которые использовались для манипулирования уровнем выхлопных газов в трехлитровых дизельных двигателях V6, предназначенных для европейского рынка», – говорится в заявлении прокуратуры.

Что касается расследования «дизельгейта» в США, под подозрением в настоящий момент находятся 14 человек, ни один из них не является действующим или бывшим членом правления компании, отмечает Reuters.

Расследование в отношении Audi проводится после разразившегося в ноябре 2015 г. скандала с подложными выбросами дизельных двигателей концерна Volkswagen Group, куда входит и Audi. Компания признала, что 3-литровые дизельные моторы V6 оснащены дополнительным устройством управления, позволявшим обходить тесты на выбросы вредных веществ в США. Компания была вынуждена отзывать автомобили, она находится под постоянной критикой политиков и профсоюзов. «Дизельгейт» уже обошелся VW Group в более чем $25 млрд.

В Audi во вторник сообщили, что компания сотрудничает с прокуратурой.