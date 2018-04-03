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«Камаз» увеличил годовую прибыль в 2,5 раза

Чистая прибыль «Камаза» по РСБУ в 2017 г. выросла в 2,5 раза до более чем 3 млрд руб., сообщил сегодня гендиректор «Ростеха» (владелец 49,9% «Камаза») Сергей Чемезов на заседании совета директоров автоконцерна в Москве. Выручка предприятия выросла до 145,2 млрд руб., что на 21% больше, чем в 2016 г.

Общие продажи «Камаза» увеличились по сравнению с 2016 г. на 11%, составив 38 192 единицы техники (из них 33 154 – продано в России).

За 2016 г. «Камаз» направил на выплату дивидендов компании 297 млн руб., или 25% чистой прибыли по МСФО. За 2017 г. «Камаз» увеличил чистую прибыль по МСФО в 4 раза до 2,5 млрд руб.