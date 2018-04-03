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Suzuki сменила руководителя российского подразделения

Новым генеральным директором российского представительства японского автопроизводителя Suzuki ООО «Сузуки мотор рус» назначен Юта Такахаси, который сменит Кэиити Сумиду, руководившего представительством Suzuki с 2015 г., сообщила компания.

Юта Такахаси будет отвечать за развитие бренда в России, а также за реализацию бизнес-стратегии, направленной на укрепление позиций компании на российском рынке. «В ближайшие годы в рамках общей стратегии развития Suzuki планируется усиление сети продаж и повышение узнаваемости бренда. При этом в новой должности моим приоритетом будет повышение объемов продаж в России», - приводит Suzuki слова нового руководителя.

Юта Такахаси родился в 1976 г. в городе Тиба (Япония). Окончил Университет Хитоцубаси со степенью MBA в области финансов. Около 12 лет проработал в корпорации Itochu (головная компания для ООО «Сузуки мотор рус»). В 2013 г. перешел в компанию General Electric, в 2014 г. вернулся в Itochu, где отвечал за российский рынок.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи Suzuki в России в 2017 г. выросли на 10,6% до 5001 автомобиля. По данным АЕБ, в январе-феврале 2018 г. продажи Suzuki в России едва превысили 500 машин, что на 20% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.