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Электромобили должны составить половину продаж Volvo в 2025 году

Производитель легковых автомобилей Volvo Cars рассчитывает, что к 2025 г. половину продаж составят электромобили, сообщила компания. Стратегия на развитие электромобилей сделает Volvo сильным игроком на рынке Китая, крупнейшем автомобильном рынке мира, указывает компания.

Правительство Китая планирует, что доля автомобилей на альтернативных источниках энергии (new energy vehicles, NEV) составит к 2025 г. 20% внутреннего рынка, то есть более 7 млн машин. В 2017 г. доля NEV на рынке Китая выросла до 2,7% (на 0,9 п. п.) или до 777 000 шт. «Электрическое будущее Китая — это электрическое будущее Volvo Cars», сказал гендиректор Volvo Cars Хокан Самуэльссон.

В 2017 г. Volvo сообщила, что с 2019 г. все новые автомобили Volvo будут иметь электрифицированную версию: полностью электрическую с питанием от аккумуляторов (EV), мягкого (MHEV) или подзаряжаемого (PHEV) гибридов. Основные конкуренты Volvo в премиум-сегменте - Audi, BMW, Infiniti, Mercedes и Jaguar - также объявили планы ускоренной электрификации модельных рядов.

Сейчас Volvo выпускает в Китае гибридные седаны S90 и S90L, и собирается начать производство гибридного кроссовера XC60. Все три завода компании в Китае — в Луцяо, Чэнду и Дацине — скоро будут производить либо гибридные автомобили, либо электрические автомобили, сказала компания. На автосалоне в Пекине компания представит гибридный (PHEV) кроссовер XC40.

В середине 2019 г. Volvo и Geely, владеющая с 2010 г. шведским брендом, собираются начать в Китае выпуск гибридного купе под маркой Polestar, а затем EV-седана и EV-кроссовера.