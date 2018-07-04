«Автотор» увеличил выпуск автомобилей на 30% в I полугодии

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«Дождь» вернул своего журналиста в Госдуму

Сегодня, 3 июля, Госдуму посетила делегация конгресса США во главе с председателем комитета конгресса США по ассигнованиям Ричардом Шелби. И во время этого визита в Госдуме присутствовали два журналиста российского телеканала «Дождь» – ведущий Михаил Рубин и заместитель главного редактора Максим Гликин. При этом еще в марте главный редактор «Дождя» Александра Перепелова заявила, что телеканал приостанавливает работу с Госдумой и отзывает оттуда всех своих журналистов.

«Дождь», а также РБК, RTVI, Znak.com и другие СМИ объявили полный или частичный бойкот Госдуме после того, как сотрудницы трех редакций рассказали о сексуальных домогательствах со стороны депутата Леонида Слуцкого. В марте комиссия по этике провела заседание по этому вопросу, но не стала рассматривать заявления по существу. После объявления о бойкоте руководство Госдумы сообщило, что отзывает аккредитации у сотрудников СМИ, заявивших о полном бойкоте, в том числе у семи журналистов «Дождя».

Перепелова уточняла, что «Дождь» вернется в Госдуму после того, как спикер Вячеслав Володин и лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский «наведут в ней порядок».

Несколько недель назад «Дождь» обратился за восстановлением постоянной аккредитации одному из своих сотрудников, а именно Рубину, рассказал «Ведомостям» собеседник в аппарате Госдумы.

Пресс-служба Госдумы подтвердила «Ведомостям», что удовлетворила запрос «Дождя» и восстановила постоянную (годовую) аккредитацию Рубину. Гликин, уточнили в пресс-службе, запросил и получил одноразовую аккредитацию на время визита американской делегации.

Перепелова заявила «Ведомостям», что позиция «Дождя» по отношению к Госдуме не изменилась, телеканал и далее не намерен освещать мероприятия самого парламента. Однако у Рубина как у политического журналиста регулярно возникает необходимость общаться с источниками в Госдуме, для прохода в здание ему и нужна аккредитация, объяснила она: «Надеюсь, эта работа будет безопасной».