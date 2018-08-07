Авто

Новости

Котировки Tesla подскочили после твита Илона Маска о выкупе компании

Котировки американского производителя электромобилей Tesla подскочили почти на 8% во вторник до уровня $371 за бумагу после сообщения ее основателя и руководителя Илона Маска о возможности выкупа компании. «Думаю о выводе Tesla с биржи при $420 (за акцию). Финансирование обеспечено», - сообщил аккаунт Маска.

«Неясно, насколько это серьезно, учитывая историю неожиданных твитов Маска, также компания пока не предоставила комментариев», - отмечает агентство Reuters. Котировки быстро отскочили от пика.

Затем основатель Tesla уточнил, что в случае если компания станет частной, не думает о контрольной доле сам и не ожидает, что ее приобретет кто-то из акционеров. «При любом сценарии продавать акции не намерен», - сообщил Маск.

Сегодня же Financial Times написала, что Фонд национального благосостояния Саудовской Аравии с начала года приобрел от 3% до 5% акций Tesla. Объем инвестиций оценивается в $1,7-2,9 млрд. Также стало известно о начале набора персонала на крупный сборочный завод компании под Шанхаем.

Как выглядят грузовик и спорткар Tesla