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Власти Германии оштрафовали Audi на 800 млн евро за дизельгейт

Компания Audi оштрафована на 800 млн евро ($927,1 млн) за манипуляции с показателями выбросов дизельных двигателей V6 и V8. Штраф наложен прокуратурой Мюнхена.

Audi согласилась с наказанием и не будет подавать апелляцию, говорится в заявлении компании. Таким образом, автопроизводитель признает ответственность за нарушения, отмечает Reuters. Audi разработала и продавала дизельные автомобили, оснащенные программой, занижающей показатели вредных выбросов во время тестирования.

Компания сообщила, что штраф повлияет на ее годовые финансовые показатели. «Учитывая специфические обстоятельства, Audi Group значительно ухудшит основные показатели эффективности, которые прогнозировались на 2018 финансовой год», – говорится в заявлении. Volkswagen Group, которой принадлежит Audi, также предупредила, что будут затронуты ее финансовые показатели.

Аналитическая компания Evercore ISI считает, что Audi в состоянии заплатить штраф, и рассматривает его как «позитивный» для VW Group, позволяя устранить очередную неопределенность после дизельного скандала, передает Automotive News Europe. Аналитики отметили, что VW по-прежнему грозят иски акционеров на 8,2 млрд евро, разбирательство по которым может «продлиться годы».

В начале октября Volkswagen расторгла контракт с гендиректором Audi Рупертом Штадлером, который арестован по подозрению в причастности к манипуляциям с выбросами дизелей. Обязанности гендиректора временно исполняет руководитель компании по продажам и маркетингу Абрахам Схот.