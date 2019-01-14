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Рынок новых автомобилей вырос второй год подряд

Продажи новых автомобилей в России растут уже два года подряд – в 2017 и в 2018 гг., рассказал сегодня руководитель комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Йорг Шрайбер. В 2019 г. АЕБ также прогнозирует рост, хотя и замедленными темпами.

Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в 2019 г. вырастут на 3,6% до 1,87 млн шт., заявил Шрайбер. В 2017 г. рынок вырос на 12%, а в 2018 г. — на 13% до 1,8 млн автомобилей, отметил он.

В декабре авторынок вырос на 5,6% до 175 000 единиц. Ранее АЕБ не ожидала значительного замедления роста в декабре, предполагая, что покупатели будут спешить использовать преимущества предновогодних ценовых предложений, включая старую ставку НДС. С января 2019 г. НДС, в том числе и на автомобили, вырос с 18 до 20%.

«Мы считаем необходимым сохранить меры государственной поддержки отрасли, хотя по-прежнему они остаются неясными», – говорится в презентации АЕБ. Кроме того, автопроизводителей беспокоит возможное повышение утилизационного сбора и его двойная уплата за автомобили, произведенные или импортированные в Россию для других стран «Евразэс».