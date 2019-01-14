ФАС разрешила белорусскому автопроизводителю купить завод GM в Петербурге
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство ООО «Юнисон авто рус» о получении в собственность находящихся на российской территории основных производственных средств ООО «Дженерал моторз авто».
Речь идет о мощностях автозавода в поселке Шушары (Санкт-Петербург). Это «более 20% основных производственных средств ООО «Дженерал моторз авто», отмечает ФАС.
По данным «СПАРК-Интерфакса», ООО «Юнисон авто рус» на 30% принадлежит белорусскому ООО «Юнисон авто», по 25% — у председателя набсовета «Юнисона» Алексея Ваганова и Владимира Ботвинко, 20% — у британской «Баксуорт трэдинг лимитед».
Предприятие «Юнисон» основано в 1996 г. как белорусско-британское совместное предприятие Ford Union, в 2000 г. преобразовано в СП ЗАО «Юнисон». Расположенный под Минском автозавод собирал автомобили многих марок, включая китайские седаны Zotye, легкие грузовики Kia и спецверсии фургонов на базе «Газели». Также завод собирал несколько моделей для PSA Peugeot Citroen. В 2015 г. GM подписала с «Юнисоном» соглашение о крупноузловой сборке Cadillac Escalade и Chevrolet Tahoe для российского рынка. Речь о передаче «Юнисону» завода GM в Шушарах шла еще в 2016 г.