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Toyota подала заявку на специнвестконтракт с инвестициями в $20 млрд

Ведомости
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Автоконцерн Toyota подал заявку в Минпромторг на заключение специнвестконтракта (СПИК), компания планирует инвестировать в развитие производства в России 20 млрд руб. в ближайшие 10 лет, рассказал «Интерфаксу» представитель вице-премьера Дмитрия Козака.

По информации источников газеты «Коммерсантъ», Toyota собирается локализовать ряд компонентов и модернизировать производство в Санкт-Петербурге. При этом существующий локализованный модельный ряд (Toyota Camry и Toyota RAV4) предполагается сохранить, пишет издание. Японская компания стала последней проявившей интерес к инструменту СПИК из крупнейших автоконцернов, имеющих производство в России, отмечает газета.

Предполагается, что 10% от общей выручки автоконцерна (около 1 трлн руб.) за весь срок контракта будет идти от экспорта. Налоговые поступления за период действия контракта составят 150 млрд руб., отмечает «Коммерсантъ». По информации газеты, технологические обязательства в рамках заявки предполагают сварку, окраску, штамповку, а также производство элементов интерьера и экстерьера. Фактически это те операции, которые концерн сейчас уже выполняет. В рамках контракта компания собирается локализовать новые компоненты – электрические стеклоподъемники, подушки безопасности, бензобаки, выхлопную систему. Toyota планирует привлечь локальных поставщиков, что, в свою очередь, позволит производителям автокомпонентов заработать миллиарды рублей. На базе производства Toyota в Петербурге может быть создан центр обучения поставщиков, отмечает газета.

Автоконцерн Ford 27 марта сообщил о прекращении производства легковых автомобилей в России на фоне падения продаж. Два завода компании будут закрыты. Ford Sollers (совместное предприятие американского концерна и российской группы «Соллерс») сконцентрируется на производстве легкого коммерческого транспорта Ford Transit на заводе в особой экономической зоне «Алабуга» (Елабуга, Татарстан).

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Недвижимость
Новости

Мэрия назвала число переселенцев по реновации в 2019 году

Ведомости
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Более 12 000 жителей планируется переселить по программе реновации в 2019 г. Об этом рассказал журналистам заместитель руководителя департамента градостроительной политики Москвы Андрей Валуй, передает «Интерфакс».

Сейчас, по словам Валуя, ведётся отселение 57 пятиэтажек в 35 «стартовых» домов в 7 административных округах Москвы. В проектировании находятся 49 домов площадью 800 000 кв.м, в строительстве — 106 домов ( 1,3 млн кв. м). Уже введены в эксплуатацию 40 «стартовых» домов (400 000 кв. м.)

Ранее столичные власти заявляли, что все проекты планировок для программы реновации жилья в Москве планируется утвердить до августа 2019 г. Всего для программы реновации планируется разработать и утвердить около 100 проектов планировок.

Программа реновации жилищного фонда в столице была утверждена в августе 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тыс. квартир. Программа насчитывает 5 173 дома.

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Финансы
Новости

В Госдуму внесен законопроект о праве работника выбирать зарплатный банк

Ведомости
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Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму два законопроекта о реализации права работника выбирать банк, в который должна поступать его зарплата. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

«Предлагаемые изменения позволят исключить риски невыполнения работодателем норм трудового законодательства, будут способствовать предупреждению трудовых споров и правонарушений в этой сфере, развитию конкуренции на рынке банковских услуг в сфере трудовых отношений», — говорится на сайте правительства.

Законопроект увеличивает календарных дней срок, в течение которого сотрудник должен сообщить работодателю об изменении кредитной организации, с 5 до 15 календарных дней. В КоАП также появится новый состав правонарушения — предупреждение или штраф для работодателей, мешающих работникам выбрать банк.

Штраф для должностных лиц составит от 10 000 до  20 000 руб.; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 1000 -  до 5000 руб.; для юрлиц – от 30 000 до  50 000 руб.

Законопроекты разработаны Минтрудом в соответствии с дорожной картой по развитию конкуренции в отраслях экономики и «переходу отдельных сфер естественных монополий в состояние конкурентного рынка на 2018–2020 гг.». Дорожная карта была утверждена правительством 16 августа 2018 г.

По данным Роструда, в прошлом году было выявлено 81 000 нарушений по оплате труда, из них около 10%  касались нарушения работодателем права сотрудника на выбор зарплатного банка.

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Финансы
Новости

ЕС наложил рекордный штраф на Fitch из-за конфликта интересов

Ведомости
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Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) оштрафовало международное рейтинговое агентство Fitch на €5,133 млн за неоднократное нарушение правил, связанных с конфликтом интересов, говорится в сообщении на сайте регулятора.

В период с июня 2013 г. по апрель 2018 г. 20% Fitch UK, Fitch France и Fitch Spain косвенно принадлежали физическому лицу, которое в то же время было членом советов директоров трех компаний, рейтингуемых агентством.

Financial Times сообщает со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, что речь идет о члене совета директоров французской Casino Group Марке Ладре де Лашарьере. Его холдинг Fimalac владел 20% Fitch.

В ноябре 2017 г. Fitch перестало рейтинговать Casino. Компанию оценивают два агентства – S&P и Moody's. В прошлом году Fimalac продала свою долю в Fitch за $2,8 млрд американской медиагруппе Hearst.

Fitch заявило, что ни одно из этих нарушений не повлияло на результаты рейтингов. В агентстве добавили, что сейчас среди его владельцев нет членов советов директоров рейтингуемых компаний.

Бизнес
Новости

«Квадра» увеличила чистую прибыль на 61%

Ведомости
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Чистая прибыль энергетической компании «Квадра» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) по итогам 2018 г. увеличилась по сравнению с показателем предыдущего года в 1,6 раза и составила 969,16 млн руб., говорится в материалах компании. Выручка компании в отчетном периоде выросла на 3,8% до 53,36 млрд руб. Валовая прибыль «Квадры» увеличилась на 47,9% до 6,92 млрд руб., доналоговая прибыль – на 51,2% до 1,74 млрд руб.

«Положительная динамика показателей обусловлена ростом выручки от реализации тепловой энергии в регионах, повышением эффективности операционной и инвестиционной деятельности, а также оптимизацией структуры затрат», – прокомментировал «Ведомостям» финансовые показатели компании представитель «Квадры».

«Квадра» работает в десяти областях Центрального федерального округа – Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской. Компания управляет 20 электростанциями. Общая установленная электрическая мощность компании – 2840 МВт, тепловая – 13 150 Гкал/ч.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Компания Худайнатова собирается вложить в проекты по углю 100 млрд рублей

Ведомости
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«Коулстар» Эдуарда Худайнатова собирается вложить в угольные проекты около 100 млрд руб., передает РБК со ссылкой на заявление гендиректор холдинга Бориса Варшавского. «Мы уже вложили в угольные проекты порядка 20 млрд руб., планируем еще 100 млрд руб.», – сказал он РБК на Красноярском экономическом форуме.

По словам Варшавского, планы компании зависят от задач, которые будут поставлены. «На заседании президентской комиссии по ТЭК в Кемерово озвучено, что мы должны завоевать угольные рынки и удвоить производство. Объем инвестиций будет зависеть от масштабирования этой задачи, потому что основное капиталовложение тянет на себя инфраструктура: инвестиции в железную дорогу, портовые мощности, переработку, в обогащение», – пояснил Варшавский.

По его словам, сами карьеры уже локализованы и профинансированы. На сегодняшний день проекты могут развиваться без каких-либо колоссальных инвестиций. Но если компания поставит целью резко увеличить экспорт, то тогда нужно будет только на 50 млрд руб. «приобрести вагонного парка, под $1 млрд инвестиций нужно будет в портовую и припортовую инфраструктуру», пояснил он.

Вице-премьер Дмитрий Козак на Красноярском форуме напомнил, что «Коулстар» обещала построить порт «Север» на Дальнем Востоке на собственные средства. Объем перевалки морского комплекса «Север» и «Терминал А» должен составить 55 млн т. «Мы готовы, если нам будут давать длинные деньги банки – на 15–20 лет и при окупаемости в пять лет, естественно, наши финмодели все это выдерживают», – прокомментировал Варшавский. По его словам, компания не нуждается в господдержке. «Нам нужны длинные деньги – госгарантии или финансирование через госбанки», – добавил он.

Эдуард Худайнатов – бывший президент «Роснефти». Помимо «Коулстар» он является владельцем «Нефтегазхолдинга». В «Коулстаре» Худайнатову принадлежит доля в размере 60%, еще по 20% компании – Варшавскому и экс-владельцу «Руды Хакасии» Александру Бородаеву. «Коулстар» имеет лицензию на разведку и добычу угля на участках Майрыхский и Бейский-Западный Бейского каменноугольного месторождения в Хакасии, запасы оцениваются в 1,36 млрд т.

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Бизнес
Новости

«Коммерсантъ»: Путин не одобрил строительство ВСМ Москва – Казань

Ведомости
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Президент России Владимир Путин усомнился в целесообразности строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Железнодорожный – Гороховец, которая должна стать первым участком ВСМ Москва – Казань, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Путин высказал свою позицию на встрече с профильным вице-премьером Максимом Акимовым, которая прошла на этой неделе. Вопрос рассматривался в плоскости выбора между ВСМ и платной автотрассой до Казани, отмечает газета. Президент поддержал второй вариант. Он также поручил проработать проект ВСМ Москва – Санкт-Петербург из-за более надежного пассажиропотока.

По словам источников, формального решения по ВСМ Москва – Казань пока нет. Его планируется принять в ходе назначенного на 11 апреля совещания с участием президента, глав заинтересованных ведомств и гендиректора ОАО РЖД Олега Белозерова.

Премьер Дмитрий Медведев в марте одобрил проект ВСМ от Москвы до Нижнего Новгорода. Однако в правительстве существуют разногласия по поводу целесообразности ее строительства, говорил Акимов. Он отметил, что окончательно судьбу проекта решит президент.

Проект ВСМ не поддерживает Минфин. Ведомство считает, что пассажиропоток до Нижнего Новгорода посчитан некорректно. Сейчас по всем видам транспорта он не превышает 2,1 млн человек в год, а РЖД рассчитывает, что он вырастет до 5,5 млн. По словам представителя РЖД, в подготовленной компанией модели проекта поток пассажиров даже выше – 7,7 млн.

В декабре первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов заявлял, что строить ВСМ Москва – Казань невыгодно. По его мнению, высокоскоростные магистрали следует строить там, где существуют большие скопление людей, например между Москвой и Санкт-Петербургом. Аналогичное мнение высказывал министр экономического развития Максим Орешкин. Он считает, что ВСМ Москва – Санкт-Петербург может быть «гораздо эффективнее» магистрали до Казани.

Политика
Новости

Защита обжаловала арест Абызова

Ведомости
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Защита обжаловала арест бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова, сообщила пресс-служба Басманного суда Москвы.

«Мы подали жалобу на арест по процессуальным основаниям», – уточнил «РИА Новости» адвокат обвиняемого Алексей Кирсанов. По его словам, защита просит суд отпустить экс-министра под домашний арест или под залог в миллиард рублей.

Защита также обжаловала использование судом данных прослушки телефонных разговоров Абызова. По словам Кирсанова, в материалах уголовного дела представлены обрывки телефонных разговоров экс-министра, однако в деле не уточняется, на основании чего велась прослушка, какие именно номера прослушивались и в какой период. «Таким образом, это доказательство не было легализовано. У нас нет подтверждений, что прослушка велась законно», – пояснил адвокат.

Басманный суд Москвы 27 марта поместил под стражу на два месяца Абызова и еще четверых фигурантов дела. Еще один фигурант дела – экс-руководитель «Региональных электрических сетей» (РЭС) Сергей Ильичев арестован заочно, так как находится за границей. Ранее Абызову было предъявлено обвинение в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд руб. По версии следствия, с апреля 2011 г. по ноябрь 2014 г. Абызов, будучи бенефициаром нескольких офшорных компаний, создал и возглавил преступное сообщество. Фигуранты дела обманным путем похитили у акционеров «Сибирской энергетической компании» и РЭС 4 млрд руб. Деньги были выведены на счета офшорной компании, считают в Следственном комитете. По мнению СКР, преступление было совершено после назначения Абызова министром в 2012 г.

Деятельность преступной группы поставила под угрозу «устойчивое экономическое развитие и энергическую безопасность Новосибирской области и Алтайского края», заявлял СКР. Обвиняемые вину не признают.

Михаил Абызов в суде

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Технологии
Новости

Сеть мобильного интернета для военных может создать бывшая компания «Ростелекома»

Ведомости
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Единственным поставщиком по созданию сети LTE для МЧС, МВД, Росгвардии и социально значимых объектов Крыма и Севастополя может стать ООО «Миранда-медиа». Такой выбор планируют сделать чиновники российского правительства, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

До 2015 г. «Миранда-медиа» принадлежала «Ростелекому», после чего оператор сократил свою долю до 20%, уступив остальное менеджерам компании. В Крыму и Севастополе у нее самая разветвленная сеть передачи данных. «Больше там никого нет из тех, кто смог бы реально потянуть работу по подключению оптоволокна к социально значимым объектам», – отмечает один из собеседников издания.

Подрядчик будет выбран в ходе конкурса, не исключил один из источников. По его информации, окончательное решение будет принято «на самом высоком уровне». Представитель Минкомсвязи Евгений Новиков заявил, что «Миранда-медиа» – один из крупных операторов на территории Крыма и «имеет право участвовать в конкурсе на общих основаниях». У самой компании «нет информации» о ее назначении «единственным поставщиком в каком-либо проекте», сообщила представитель «Миранды-медиа» Виктория Саулова. По ее словам, компания готова участвовать в конкурсах на оказание услуг связи в Крыму и Севастополе, когда они будут объявлены.

В феврале правительственная комиссия по цифровому развитию и IT в целом одобрила концепцию подключения к интернету образовательных организаций, органов госвласти и местного самоуправления, фельдшерско-акушерских пунктов, пожарных частей, участковых пунктов полиции, подразделений Росгвардии. Бюджет проекта до 2024 г. оценивается в 73 млрд руб. «Ростелеком», Tele2 и ФГУП «Российская телерадиовещательная сеть» предложили определить единственного поставщика беспроводного широкополосного доступа для социально значимых объектов. Минсвязь предложение поддержала.

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Бизнес
Новости

«Коммерсантъ»: у сети магазинов «Красная икра» возникли проблемы с поставками

Ведомости
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У сети магазинов «Красная икра» возникли трудности с закупками из-за интереса со стороны Федеральной налоговой службы (ФНС), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По информации источника на рынке, ранее рестораторы могли купить у сети небольшие партии свежей рыбы, однако сейчас найти товар стало сложнее, так как часть прямых отгрузок продукции с Дальнего Востока для сети приостановлена. В некоторых столичных магазинах сети из продажи исчезло несколько видов свежей и охлажденной рыбы, отмечает газета.

На прошлой неделе ФНС начала проверки группы предпринимателей и компаний, занимающихся продажей рыбы, морепродуктов и красной икры. Налоговая служба усмотрела в их работе признаки искусственного дробления бизнеса и неполной инкассации торговой выручки, уточняет газета. В ФНС не стали комментировать данную информацию.

Источник среди рыбопромышленников рассказал газете, что проверки ФНС отбили желание у части участников рынка работать с «Красной икрой». По словам источника в отрасли, большинство магазинов сети работали по патентной системе налогообложения, используя для расчетов с поставщиками наличные деньги. За счет этого сеть могла позволить себе держать относительно низкие цены, отмечает «Коммерсантъ». Оптимизация бизнеса в соответствии с требованиями налоговой службы может заставить сеть поднять цены на 20–30%, а это, в свою очередь, может привести к снижению продаж, пояснил источник в отрасли.

В «Красной икре» не стали комментировать информацию о проверках ФНС. На фоне проблем с поставками «Красная икра» закрывает магазины, отмечает газета. С начала года сеть сократилась на 15%, до 68 точек, подсчитал руководитель «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

«Красная икра» – сеть рыбных магазинов и морепродуктов. В Москве под этим брендом работает более 90 точек. Согласно информации на сайте сети, владельцем «Красной икры» является компания «Сахалин рыба». В марте источники «Ведомостей» в рыбопромышленных компаниях называли бенефициаром «Красной икры» и «Сахалин рыбы» бизнесмена Александра Борисика.

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Технологии
Новости

ТАСС сообщил о задержках в испытаниях Crew Dragon

Ведомости
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Испытания новейшего пилотируемого космического корабля Crew Dragon американской компании SpaceX проходят с существенными задержками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли. Из-за этого NASA попросило Роскосмос сдвинуть сроки запуска «Союз МС-13» с экипажем на борту с 6 июля на конец месяца, а экспедицию на Международную космическую станцию (МКС) продлить с декабря 2019 г. до февраля 2020 г. Перенос пилотируемого запуска даст американцам «дополнительное время для завершения квалификации корабля», пояснил собеседник.

В качестве новой даты старта баллистики рассматривают 20 июля. Это сохранит «возможность полета к станции по четырехвитковой схеме», за шесть часов, пояснил собеседник агентства. По его словам, изменение схемы полета российскую сторону не устраивает.

Ранее агентство также со ссылкой на источник сообщало, что запуск Crew Dragon с членами экипажа на борту, планировавшийся на июль, может быть перенесен на конец ноября 2019 г. из-за замечаний к его квалификации. Заместитель администратора NASA по пилотируемым программам Уильям Герстенмайер сообщал, что астронавт Эндрю Морган, который должен отправиться к МКС 4 июля вместе с российским космонавтом Александром Скворцовым и итальянским Лукой Пармитано, задержится на орбите дольше запланированного.

2 марта SpaceX запустила к МКС Crew Dragon с манекеном Рипли на борту. Корабль был выведен на орбиту ракетой-носителем Falcon 9. Его первая многоразовая ступень совершила успешную управляемую посадку на плавучей платформе в Атлантике.

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Политика
Новости

СМИ узнали об отказе властей от передачи Церкви Исаакиевского собора

Ведомости
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Российские власти отказались от идеи передать Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге Русской православной церкви (РПЦ), этот вопрос больше не стоит на повестке. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники в российском правительстве и близких к Минкультуры собеседников. «Во-первых, чтобы Церковь там [в соборе] нормально функционировала [могла проводить службы], никакая передача не нужна. Во-вторых, все стороны пришли к пониманию, что передача Исаакия не первостепенный вопрос», – пояснил правительственный собеседник. Пресс-секретарь патриарха Александр Волков не ответил на запрос.

Решение о передаче собора в безвозмездное пользование РПЦ петербургские власти приняли в конце 2016 г. Для получения собора в пользование от РПЦ должна была поступить официальная заявка, но до сих пор этого не произошло. Передача не предполагала смену собственника – им должен был остаться город. При этом за храмом закреплялись музейно-просветительские функции.

Главной причиной снятия вопроса с повестки стал общественный резонанс, рассказал близкий к правительству собеседник. Большинство петербуржцев были категорически против передачи. В 2017 г. в городе проходили митинги и акции протеста. Перед намеченными на осень губернаторскими выборами в Санкт-Петербурге тема передачи Исаакия может лишь повредить действующим городским властям, тогда как отказ от нее может дать врио губернатора Александру Беглову дополнительную поддержку со стороны интеллигенции, полагает председатель совета директоров Института социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ) Дмитрий Бадовский. К тому же реставрация Исаакия в ближайшие годы потребует многомиллиардных вливаний, которых нет у Церкви, считает эксперт.

Вопрос о судьбе собора был крайне политизирован. Против его передачи Церкви выступил целый ряд высокопоставленных чиновников Кремля, рассказывали близкие к администрации президента собеседники. В 2017 г. высокопоставленный федеральный чиновник отмечал, что если передача храма и состоится, то не раньше президентских выборов в марте 2018 г.

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