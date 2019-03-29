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Toyota подала заявку на специнвестконтракт с инвестициями в $20 млрд

Автоконцерн Toyota подал заявку в Минпромторг на заключение специнвестконтракта (СПИК), компания планирует инвестировать в развитие производства в России 20 млрд руб. в ближайшие 10 лет, рассказал «Интерфаксу» представитель вице-премьера Дмитрия Козака.

По информации источников газеты «Коммерсантъ», Toyota собирается локализовать ряд компонентов и модернизировать производство в Санкт-Петербурге. При этом существующий локализованный модельный ряд (Toyota Camry и Toyota RAV4) предполагается сохранить, пишет издание. Японская компания стала последней проявившей интерес к инструменту СПИК из крупнейших автоконцернов, имеющих производство в России, отмечает газета.

Предполагается, что 10% от общей выручки автоконцерна (около 1 трлн руб.) за весь срок контракта будет идти от экспорта. Налоговые поступления за период действия контракта составят 150 млрд руб., отмечает «Коммерсантъ». По информации газеты, технологические обязательства в рамках заявки предполагают сварку, окраску, штамповку, а также производство элементов интерьера и экстерьера. Фактически это те операции, которые концерн сейчас уже выполняет. В рамках контракта компания собирается локализовать новые компоненты – электрические стеклоподъемники, подушки безопасности, бензобаки, выхлопную систему. Toyota планирует привлечь локальных поставщиков, что, в свою очередь, позволит производителям автокомпонентов заработать миллиарды рублей. На базе производства Toyota в Петербурге может быть создан центр обучения поставщиков, отмечает газета.

Автоконцерн Ford 27 марта сообщил о прекращении производства легковых автомобилей в России на фоне падения продаж. Два завода компании будут закрыты. Ford Sollers (совместное предприятие американского концерна и российской группы «Соллерс») сконцентрируется на производстве легкого коммерческого транспорта Ford Transit на заводе в особой экономической зоне «Алабуга» (Елабуга, Татарстан).