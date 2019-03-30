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В Штутгарте запретили использование старых дизельных автомобилей

Немецкий Штутгарт, где находятся штаб-кватриры Mercedes-Benz и Porsche, с 1 апреля запрещает движение дизельных автомобилей стандарта выбросов Euro 4 и ниже, передает Reuters. Запрет теперь будет распространяться автовладельцев, живущих в городской черте (с 1 января 2019 г. запрет действовал для иногородних машин).

Транспортным средствам с двигателями, соответствующими стандарту выбросов Евро-4 и ниже, запрещено ездить и парковаться в городе, за исключением получивших специальное разрешение. Пока запрет не касается транспортных средств с двигателями стандарта Евро-5, но решение о том, будут ли они запрещены, примут после изучения результатов изменения загрязнения воздуха в середине 2019 г., сообщили городские власти.

Введение ограничений для дизельных машин последовало за неудачной попыткой города оспорить в прошлом году запрет для дизельных машин класса ниже Евро-5 въезжать в центр города, которого добилась через суды экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH). С начала года в Штутгарте прошло несколько демонстраций владельцев дизельных машин против вводимых запретов, в которых приняло участие от 150 до 1500 человек.

В феврале прошлого года Высший административный суд Германии подтвердил право властей городов страны запрещать дизельные легковых автомобилей. Сейчас запреты для дизельных машин действуют во Франкфурте, Гамбурге и Берлине. В этом году запреты для машин классов Евро-4 и Евро-5 готовятся ввести около десяти крупных городов страны.