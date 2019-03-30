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Главный дизайнер BMW перешел в Rolls-Royce

BMW Group объявила о реорганизации подразделения дизайна. Йозеф Кабан, с февраля 2017 г. руководившей разработками стиля бренда BMW, теперь будет заниматься дизайном принадлежащего немецкой группе бренда Rolls-Royce. Его место замет Домагой Дукеч, отвечавший за дизайн электромобилей i-серии и спортивного суб-бренда «M». Назначения вступят в силу с 1 апреля, сообщила компания. «Новые обязанности [Кабана и Дукеча] определят направление дизайна каждого бренда и приведут его в соответствие с будущими требованиями », - сказал руководитель BMW Group Design Адриан ван Хойдонк.

Место главного дизайнера Rolls-Royce Motor оставалось вакантным с июня 2018 г., когда компанию покинул Джайлс Тейлор, под руководством которого били разработаны дизайн внедорожника Cullinan и лимузина Phantom VIII. В сентябре 2018 г. стало известно, что он назначен вице-президентом по дизайну и главным креативным директором китайского автопроизводителя FAW, а основной обязанностью Тейлора стала разработка стиля для люксового бренда Hongqi (лимузины «Красный флаг»). Тейлор также будет курировать создание нового центра дизайна FAW в Мюнхене, возглавит новую команду дизайнеров и будет следить «за внедрением интернациональной философии дизайна» во все машины FAW, «включая самоуправляющиеся легковые автомобили», сообщала компания.

До перехода в BMW словак Кабан, которому сейчас 46 лет, работал в Volkswagen Group, где отвечал за разработку внешности суперкара Bugatti Veyron, руководил внешним дизайном бренда Audi, затем был главным дизайнером Skoda, чешского филиала VW. Хорват Дукеч (родился во Франкфурте), которому сейчас 43 года, работает в BMW с 2010 г. До этого он занимался дизайном в Volkswagen и Citroen, где проектировал модели C4 coupé, С5 Airscape, второе поколение C5 и концепты Hypnos и GQ.