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Карлос Гон вновь отпущен под залог

Окружной суд Токио удовлетворил ходатайство защиты об освобождении бывшего председателя совета директоров Nissan и гендиректора альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона, сообщает агентство Kyodo. В начале апреля он был арестован в четвертый раз по обвинению в злоупотреблении доверием.

Сумма залога, который предстоит внести Гону, составила в 500 млн йен ($ 4,5 млн). 6 марта суд освободил его под залог почти в $9 млн. после того как он провел в тюрьме 108 дней. Однако уже 4 апреля топ-менеджер снова был арестован. Тогда телеканал отмечал, что повторный арест выпущенного под залог подследственного – редкий случай для японской прокуратуры.

Предъявленные Гону новые обвинения были связаны с платежами Nissan дистрибьютору в Омане в 2017-2018 гг. Прокуратура оценивает убытки автопроизводителя в $5 млн. Ранее следствие полагало, что Гон мог скрыть размеры своего вознаграждения в качестве председателя совета директоров Nissan c 2010 г., задекларировав лишь половину доходов – около $89 млн.

Гон отверг предъявленные ему обвинения. Он заявлял о сговоре против него со стороны своих бывших коллег. «Был страх, что следующий шаг альянса с точки зрения сближения и перехода к слиянию определенным образом будет угрожать некоторым людям или в конечном счете поставит под угрозу автономию Nissan», – цитировал его Reuters.