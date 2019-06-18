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Частников лишат права размещать камеры для фиксации нарушений ПДД

Парламентарии готовят пакет поправок в законодательство о государственно-частном партнерстве в сфере обеспечения безопасности на дорогах, рассказал «Интерфаксу» первый зампред думского комитета по законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков. По его словам, основной задачей является «убрать частников». «Ну как можно арендовать камеру, использовать для заработка? Приборы, не соответствующие техническим нормам, искажают данные», – пояснил он.

Лысаков отметил, что собранную информацию на флешке относят в ГИБДД. «Что с этой флешкой стало дальше? Кого-то наказали, кому-то простили – эту историю надо заканчивать», – отметил он. Лысаков также сказал, что неправильная установка видеокамеры позволяет фиксировать превышение скоростного режима на 7 км/ч. «Таким образом, ненарушитель делается нарушителем», – добавил Лысаков.

По его словам, внесенный во вторник на рассмотрение в Госдуму законопроект предлагает регулировать порядок установки и использования специальных технических средств с функциями фото- и киносъемки, видеозаписи и средств фото- и киносъемки, видеозаписи, предназначенных для фиксации нарушений правил дорожного движения. Законопроект подготовила группа депутатов, в их числе председатель думского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев, его заместитель Виталий Ефимов и Лысаков.