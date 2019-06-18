Авто

Новости

Замминистра МВД анонсировал ревизию правил дорожного движения

Первый замминистра внутренних дел России Александр Горовой анонсировал проведение ревизии существующих правил дорожного движения (ПДД), передает «Интерфакс». «Нам надо остановиться и провести хорошую ревизию ПДД. Потому что даже наш личный состав на сегодняшний день достаточно сложно находит подпункты, параграфы, разделы», – пояснил он.

Горовой также заявил, что после утверждения концепции нового Кодекса об административных нарушениях (КОАП) теперь перед МВД стоит задача подготовки самого Кодекса. Необходимо модернизировать работу подразделений госструктур, выполняющих контрольно-надзорные функции и защиту интересов всех участников административного делопроизводства, уточнил замминистра.

В декабре 2018 г. начальник ГИБДД России Михаил Черников назвал «хорошей инициативой» проверять водителей на знание ПДД при замене прав, т. е. раз в 10 лет. В Союзе автошкол объясняли, что идея связана с внесением в ПДД множества изменений, которые водители зачастую не знают. В комитете Госдумы по госстроительству и законодательству эту идею не поддержали. Первый зампред думского комитета Вячеслав Лысаков говорил, что обязательная пересдача экзамена предусмотрена только для тех водителей, которых ранее лишили прав за грубые нарушения ПДД.