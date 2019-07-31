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«Яндекс.Драйв» придумал, как наказать агрессивных водителей

«Яндекс.Драйв» рассказал о запуске тестовой системы, которая будет анализировать стиль вождения пользователя. Понятие «агрессивность», которое не сформулировано в российском законодательстве, в «Яндекс.Драйве» будут трактовать как регулярные резкие старты и торможения, которые могут привести к ДТП. Система ограничений будет действовать ступенчато. Сначала агрессивному водителю запретят пользоваться премиальными автомобилями. Если водитель не исправит стиль вождения, то будет сокращено количество машин внутри доступного сегмента, потом останется совсем мало машин, а затем доступ к системе закрывается насовсем.

Получать сведения о стиле вождения «Яндекс.Драйв» будет из телематики, которая для каждого пользователя будет рассчитывать индивидуальную модель ускорения и торможения за последние 10 поездок и предсказывать вероятность ДТП на 11-й. Если водитель изменяет стиль вождения, «Яндекс.Драйв» получит информацию и исправит репутацию пользователя.

Водитель, которого занесли в агрессивные, получит пуш-уведомление и системное сообщение. Всего до блокировки доступа к системе оно будет выслано пользователю три раза.

Также телематика поможет «Яндекс.Драйву» узнать о случаях передачи аккаунта или руля. Штраф за передачу руля при нахождении в машине владельца аккаунта составит 50 000 руб., и еще в 150 000 обойдется передача аккаунта, если его владелец в машине не находился. Вся страховая ответственность в таком случае будет полностью лежать на пользователе, которому принадлежит аккаунт: каско, ОСАГО и страхование жизни обнуляются.