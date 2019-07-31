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Hyundai раскрыл детали подписки на автомобили

Hyundai раскрыл детали подписки на модели бренда, которые будут доступны пользователям через онлайн-платформу Hyundai Mobility. Сервис предложит пользователям услуги краткосрочной (вариант City от часа до 24 часов) и долгосрочной (варианты Country – от одного дня до одного месяца и Freedom – от месяца до года), говорится в сообщении компании. Оформить подписку можно будет полностью онлайн в несколько кликов с помощью мобильного приложения, но ее стоимость Hyundai не раскрывает. По подписке будет доступна вся SUV-линейка бренда: модели Creta, Tucson, Santa Fe, а также восьмиместный микроавтобус H-1. Сколько автомобилей будет предложено к аренде, в каких городах, также неизвестно.

В конце мая Hyundai Motor CIS и инновационный центр «Сколково» заявили о создании стартапа Hyundai Mobility Lab, который займется разработкой IT-решений и сервисов для клиентов автоконцерна. Стороны объяснили это новым подходом к использованию автомобилей, которое демонстрирует молодое поколение водителей: они не хотят быть автовладельцами и намерены использовать машины только по мере необходимости.

Аналогичный сервис подписки на автомобиль запустил в России другой автопроизводитель — Volvo Car Russia. Компания предлагает оформить ее через сервис Volvo Car Drive только на год и только на модель ХС60. Ежемесячный платеж составляет 59 500 руб. В платеж входят услуги по ремонту, техосмотру и страховке, оплата налогов, сезонная смена шин, помощь на дорогах. Расходы на бензин и мойку абонент оплачивает самостоятельно. Как рассказывал «Ведомостям» директор филиала «Авилон» Ford и Volvo Михаил Жмаков, машина представляется в максимальной комплектации, ее полная стоимость превышает 3,8 млн руб. В проекте участвуют только московские дилеры.