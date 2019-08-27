Умер экс-глава Volkswagen Фердинанд Пиех

Политика

Новости

Постпред России в Вене связал испытания под Северодвинском с действиями США

Произошедшая под Северодвинском 8 августа авария не имеет отношения к предмету Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, заявил и. о. постпреда России при международных организациях в Вене Алексей Карпов. Об этом сообщается на сайте российского Министерства иностранных дел.

Проводившиеся испытания были связаны с разработкой оружия, которое Россия была вынуждена начать создавать «в качестве одной из ответных мер в связи с односторонним выходом США в 2002 г. из Договора об ограничении систем противоракетной обороны», отметил Карпов. Он подчеркнул, что нет никакой опасности для жизни и здоровья местного населения, а радиационный фон в Архангельской области находится на нормальном уровне.

«Ни о какой экологической катастрофе, как пытаются подать некоторые СМИ, ни в районе инцидента, ни за его пределами речи не идет», – заявил дипломат.

Взрыв на полигоне в Архангельской области произошел 8 августа во время испытаний реактивного двигателя. Тогда погибли пять сотрудников «Росатома», еще трое получили травмы и ожоги различной степени тяжести. После взрыва в Северодвинске, расположенном в 40 км от места ЧП, было зафиксировано кратковременное повышение радиационного фона. Власти города уверяли, что угрозы здоровью населения нет. 13 августа Росгидромет сообщил, что 8 августа был зафиксирован рост уровня радиации в Северодвинске в 16 раз, однако три дня спустя ведомство объяснило этот скачок прохождением облака радиоактивных инертных газов.

Министр обороны США Марк Эспер 22 августа заявил, что произошедший на военном полигоне в Архангельской области взрыв связан с попытками России разработать новые ядерные вооружения.