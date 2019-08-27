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Совместное предприятие GM и «АвтоВАЗа» приостановит выпуск автомобилей в сентябре

Паритетное СП «Джи эм – АвтоВАЗ» из-за падения продаж приостановит в сентябре конвейер, рассказал «Ведомостям» человек, знакомый с менеджерами завода. Работа конвейера будет остановлена со 2 по 6 сентября, уточнил представитель совместного предприятия. По его словам, это нужно «для оптимизации баланса спроса и предложения» на выпускаемые предприятием внедорожники Chevrolet Niva.

Мощность «Джи эм – АвтоВАЗа» – 98 000 машин в год, в прошлом году здесь было выпущено 31 332 шт. В январе – июле 2019 г. продажи Niva в России упали почти на 25% до 12 163 шт., гласят данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Весь рынок легковых и легких коммерческих автомобилей сократился на 2,4%. До этого рынок два года подряд рос.

Ожидаемые продажи Niva в августе и сентябре представитель «Джи эм – АвтоВАЗа» не раскрыл. По его словам, отгрузки в период остановки конвейера будут идти в обычном режиме. Работники получат компенсацию в размере 2/3 заработной платы. Сокращений персонала завод не планирует, добавил представитель.

Представитель «АвтоВАЗа» не раскрыл производственные планы завода. Он лишь отметил, что производство гибко подстраивается под спрос. Сокращений персонала, по его словам, не планируется. Представители Hyundai, групп Volkswagen и Toyota заверили, что их компании не планируют сокращать производство и персонал в России. Продажи автомобилей всех марок группы Volkswagen в России за семь месяцев выросли на 4,8%, Toyota – снизились на 4,7%. Представители Kia, Renault и Nissan на вопросы «Ведомостей», касающиеся производственных планов, пока не ответили. Управляющий директор Kia Motors Rus Александр Мигаль сказал, что заказы от дилерской сети на сентябрь-октябрь – на уровне аналогичного периода 2018 г.