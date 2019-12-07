В России появится новый сопроводительный документ на автомобиль
В России изменится состав сопроводительной документации на автомобили, сообщает RT со ссылкой на текст нового стандарта. Изменения связаны с введением ГОСТа по информированию потребителей о показателях энергоэффективности (сколько энергии и топлива потребляется) и экологичности транспортных средств.
Согласно ГОСТу, производители должны будут информировать потребителей об этих показателях с помощью специальной этикетки. Это отдельный документ, в котором будет указано, сколько углекислого газа выделяет транспортное средство, а также сколько бензина, дизельного топлива, нефтяного или природного газа расходует на 100 км движения. Для электромобилей в этикетке также должно быть написано, сколько электроэнергии они будут потреблять и какой у них запас хода.
Этикетка энергоэффективности будет входить в комплект сопроводительных документов, которые прилагаются к транспортному средству, отмечает RT. Стандарт касается как легковых автомобилей, так и грузовиков массой до 3,5 т. Новые правила вступят в силу с марта 2020 г.