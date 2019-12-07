В России появится новый сопроводительный документ на автомобиль

Согласно ГОСТу, производители должны будут информировать потребителей об этих показателях с помощью специальной этикетки. Это отдельный документ, в котором будет указано, сколько углекислого газа выделяет транспортное средство, а также сколько бензина, дизельного топлива, нефтяного или природного газа расходует на 100 км движения. Для электромобилей в этикетке также должно быть написано, сколько электроэнергии они будут потреблять и какой у них запас хода.