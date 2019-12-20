Медведев усомнился в необходимости снизить порог превышения скорости
Премьер Дмитрий Медведев сомневается в целесообразности снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-секретаря главы правительства Олега Осипова.
Осипов напомнил, что МВД также не одобряет эту инициативу. В ближайшее время решение о снижении порога вряд ли будет принято, добавил Осипов.
В пятницу, 20 декабря вице-премьер Максим Акимов заявил в России нештрафуемый порог превышения скорости будет снижен с 20 до 10 км/час. По его словам, снижение будет происходить поэтапно, в режиме пилотных зон. «Делать это мы точно будем», — утверждал Акимов.
По слова вице-премьера, проект будет осуществляться в режиме пилотных зон. Установленные на трассах камеры технически позволяют наказывать водителей за превышение скоростного порога на 10 км/ч, говорил он. Акимов пообещал, что соответствующие законодательные решения будут приняты в следующем году.