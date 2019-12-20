Медведев усомнился в необходимости снизить порог превышения скорости

По слова вице-премьера, проект будет осуществляться в режиме пилотных зон. Установленные на трассах камеры технически позволяют наказывать водителей за превышение скоростного порога на 10 км/ч, говорил он. Акимов пообещал, что соответствующие законодательные решения будут приняты в следующем году.