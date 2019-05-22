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Госдума считает возможным штрафовать водителей за превышение скорости на 10 км/ч

Депутаты Госдумы считают возможным снизить до 10 км/ч нештрафуемый порог превышения скоростного режима на дорогах городов, а на трассах предлагают сохранить его на уровне 20 км/ч. Об этом рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по законодательству и градостроительству Вячеслав Лысаков, передает «Интерфакс».

Как рассказал агентству Лысаков, Госдума предлагает сначала провести ревизию дорог, потом увеличить скоростной режим на трассах и исключить «кормушки» (когда ставят знаки, что идет ремонт, сокращают скоростной режим, но никакого ремонта на самом деле нет) и только после этого говорить о превышении скоростного режима и штрафах.

Госдума поручила комитету по транспорту и комитету по госстроительству и законодательству получить у МВД статистику нарушений скоростного режима на величину более 20 км/ч, но не более 40 км/ч, а у Минтранса узнать, почему на современных федеральных трассах до сих пор действует скоростной режим, введенный в 60-х гг. прошлого века, рассказал Лысаков. По его словам, из ответов министерств на депутатские запросы нельзя однозначно заявить, что превышение скорости является причиной ДТП, поэтому законодательной работы о снижении нештрафуемого порога и повышении штрафов за его нарушение ни в правительстве, ни в Госдуме не ведется.

В ноябре 2018 г. вице-премьер Максим Акимов поручил МВД и Минтрансу «подготовить предложения» по усилению санкций за ряд нарушений ПДД, в том числе предлагалось вернуть штраф за превышение скоростного порога 10 км/ч, писал «Коммерсантъ». Минтранс и МВД поддержали снижение нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч. Минтранс предложил штрафовать водителей за превышение лимита в 10 км/ч на 500 руб., а ГИБДД настаивала на увеличении размера такого штрафа до 3000 руб.

Сейчас водители могут превышать скорость, установленную знаком «Ограничение скорости», на 20 км/ч без риска штрафа, штраф за превышение скорости движения свыше 20 и не более 40 км/ч составляет 500 руб.