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ГИБДД предложила в шесть раз увеличить штраф за минимальное превышение скорости

Госавтоинспекция предлагает увеличить штраф за превышение скоростного режима на 20–40 км/ч до 3000 руб. Об этом заявил на общественных слушаниях в Госдуме замруководителя ГИБДД Олег Понарьин, передает ТАСС.

В соответствии с ч. 2 ст. 12.9 КоАП штраф за превышение установленной скорости движения на величину более 20, но не более 40 км/ч составляет 500 руб. Как отметил Понарьин, мера позволит остановить рост ДТП.

Также он рассказал, что ГИБДД предлагает ввести административную ответственность за превышение скорости на величину 10–20 км/ч. Но вступление в силу этой нормы должно быть отложено как минимум на два года, считает ведомство.

ГИБДД выступает еще с одной инициативой, рассказал Понарьин: лишать водителей, систематически нарушающих правила дорожного движения, возможности оплатить штраф с 50%-ной скидкой. По его словам, для этой же категории целесообразно ввести увеличенный размер штрафа начиная с превышения на 20 км/ч.

С 2016 г. в КоАП было внесено изменение, по которому при добровольной оплате водителем штрафа в первые 20 дней ему предоставляется скидка в 50%. Возможность не касается штрафов за наиболее тяжкие нарушения, в частности управление машиной в состоянии опьянения.