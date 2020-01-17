Reuters: Volkswagen купит 20% акций китайского производителя батарей

Volkswagen намерена к 2025 году продать 1,5 млн электрических и гибридных автомобилей в Китае. Правительство Китая финансово поддерживает производителей электромобилей, однако действующая программа субсидирования должна завершиться к концу 2020 года. В последний раз уровень господдержки отрасли был снижен в июле 2019 года, что привело к первому за два года падению продаж электрических авто. Министр промышленности и информатизации Китая Мяо Вэй объявил, что в этом году производители могут не ждать июльских снижений, передавал 11 января Reuters со ссылкой на агенство Beijing News.