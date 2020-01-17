Reuters: Volkswagen купит 20% акций китайского производителя батарей
Volkswagen намерен купить 20% акций китайской Guoxuan High-Tech Co Ltd, сообщает Reuters со ссылкой на источники. При капитализации производителя батарей в 2,8 млрд долларов сумма сделки оценивается в районе 560 млн долларов.
Компания, зарегистрированная в Шэньчжэне, производит аккумуляторы для электрических и гибридных автомобилей. Первая для Volkswagen сделка на рынке батарей для электромобилей делает европейский автоконцерн крупнейшим западным держателем акций Guoxuan High-Tech.
Reuters сообщает, что стороны уже согласовали условия сделки и договор будет заключен после вступления в силу новых регуляторных правил КНР. Они снижают срок, в течение которого мажоритарные акционеры не смогут проводить операции с ценными бумагами.
Volkswagen намерена к 2025 году продать 1,5 млн электрических и гибридных автомобилей в Китае. Правительство Китая финансово поддерживает производителей электромобилей, однако действующая программа субсидирования должна завершиться к концу 2020 года. В последний раз уровень господдержки отрасли был снижен в июле 2019 года, что привело к первому за два года падению продаж электрических авто. Министр промышленности и информатизации Китая Мяо Вэй объявил, что в этом году производители могут не ждать июльских снижений, передавал 11 января Reuters со ссылкой на агенство Beijing News.