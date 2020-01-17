BMW запустит в России сервис аренды мотоциклов

По его словам, приложение позволит брать в аренду 140 мотоциклов, из них 70 байков в Москве. Речь идет о мотоциклах, которые в российских салонах этой марки предоставляются для тестовых поездок. Первоначально приложение будет ориентировано на желающих совершить тестовую поездку перед приобретением мотоцикла. Позднее BMW планирует разработать систему тарификации и начать предлагать мотоциклы в аренду на коммерческой основе.