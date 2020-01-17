BMW запустит в России сервис аренды мотоциклов
BMW весной запустит в России приложение, позволяющее арендовать мотоциклы, пишет Forbes со ссылкой на заявление руководителя подразделения BMW Motorrad Россия Владимира Чайковского. Он не назвал сумму затрат на запуск приложения, однако сообщил, что средняя потеря стоимости тестового мотоцикла за сезон составляет 30%.
По его словам, приложение позволит брать в аренду 140 мотоциклов, из них 70 байков в Москве. Речь идет о мотоциклах, которые в российских салонах этой марки предоставляются для тестовых поездок. Первоначально приложение будет ориентировано на желающих совершить тестовую поездку перед приобретением мотоцикла. Позднее BMW планирует разработать систему тарификации и начать предлагать мотоциклы в аренду на коммерческой основе.
В приложении будет такой же модуль проверки водителя, как и в обычных каршеринговых сервисах. При нарушении правил дорожного движения пользователи системы будут получать штраф. Мотоцикл можно будет взять в салоне и вернуть его туда же.
В июле BMW отказалась от полномасштабной локализации на российском рынке, так как «не смогла найти условия» для создания прибыльного бизнеса. Компания решила не налаживать сборку автомобилей в России в рамках отдельного специнвестконтракта.