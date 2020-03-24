Минпромторг расширит программу льготных автокредитов для семей с детьми
Минпромторг намерен расширить программу льготных автокредитов. Опубликованным проектом постановления правительства предусматривается возможность получения кредита семьями, в которых есть один и более ребенок.
Максимальную цену автомобиля предлагается установить в 1,5 млн рублей. Это позволит семьям с детьми приобретать машины большей вместимости с соблюдением все требований безопасности к перевозкам несовершеннолетних.
Льготное автокредитование – основная мера господдержки российского автомобильного рынка, который в 2019 г. сократился после двух лет роста. По действующим программам «Первый автомобиль» (для тех, кто покупает машину в кредит впервые) и «Семейный автомобиль» (двое и более несовершеннолетних детей) государство компенсирует 10% стоимости автомобиля (25% для жителей Дальнего Востока). В обеих программах сейчас участвуют только произведенные в России машины стоимостью до 1 млн руб.
На программы льготного автокредитования в 2020 г. будет направлено 5 млрд рублей. По рассчетам Минпромторга, это позволит приобрести более 50 тыс. новых автомобилей. Кроме того, на рассмотрении в Госдуме находится законопроект, который предусматривает увеличение финансирования программы еще на 5 млрд руб. Дополнительное финансирование должно быть утверждено в форме поправок в бюджет 2020 г. Его источником станет перераспределение средств программ поддержки лизинга российского машиностроения и производства самоходных машин.