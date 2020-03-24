Минпромторг расширит программу льготных автокредитов для семей с детьми

На программы льготного автокредитования в 2020 г. будет направлено 5 млрд рублей. По рассчетам Минпромторга, это позволит приобрести более 50 тыс. новых автомобилей. Кроме того, на рассмотрении в Госдуме находится законопроект, который предусматривает увеличение финансирования программы еще на 5 млрд руб. Дополнительное финансирование должно быть утверждено в форме поправок в бюджет 2020 г. Его источником станет перераспределение средств программ поддержки лизинга российского машиностроения и производства самоходных машин.