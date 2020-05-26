Суд обязал Volkswagen платить немецким автовладельцам компенсации за дизельгейт

При этом европейские власти не стали вводить столь жестких ограничений, и это позволило Volkswagen утверждать, что иски о компенсации от покупателей в ЕС были необоснованными. Европейские власти обязали Volkswagen обновить программное обеспечение и оштрафовали компанию за мошенничество и административные нарушения. Тем не менее о желании получить от концерна компенсации в рамках «дизельгейта» в Германии заявили около 90% автовладельцев, пострадавших в результате манипуляций.