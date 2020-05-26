Суд обязал Volkswagen платить немецким автовладельцам компенсации за дизельгейт
Федеральный суд в Германии постановил, что Volkswagen должна выплатить компенсацию покупателям автомобилей с дизельными двигателями, в которых установлено программное обеспечение, искажающее показатели вредных выбросов, сообщает Reuters. Решение суда стало серьезным ударом для автоконцерна на домашнем рынке на фоне последствий дизельного скандала. Высший суд Германии по гражданским спорам (Федеральная судебная палата Германии в Карлсруэ) постановил в понедельник, что те, кто купил такие автомобили, имеют право на получение компенсаций.
Постановление, которое позволит покупателям вернуть автомобили продавцу в обмен на частичное возмещение стоимости покупки, также станет прецедентом при рассмотрении около 60 000 исков в судах низшей инстанции в Германии. Сумма, которую концерн должен вернуть обманутым клиентам, должна учитывать пробег возвращаемых автомобилей, отмечает Deutsche Welle. Федеральная судебная палата подтвердила решение, вынесенное ранее высшим земельным судом в Кобленце в пользу владельца подержанного автомобиля Volkswagen Sharan. Концерн Volkswagen должен выплатить клиенту 25 600 евро плюс проценты, решил земельный суд. Истец утверждал, что поверил рекламе и был убежден, что покупает машину, лишь незначительно загрязняющую окружающую среду.
В сентябре 2015 г. руководство Volkswagen признало, что на нескольких миллионах автомобилей, проданных во всем мире, было установлено программное обеспечение, позволявшее манипулировать тестами на соответствие двигателей экологическим стандартам. Скандал из-за устройств управления двигателем, маскирующих чрезмерные выбросы оксидов азота, уже обошелся Volkswagen более чем в 30 млрд евро ($32,7 млрд), потраченных на возмещение убытков и штрафы, наложенные в основном регулирующими органами в США.
Власти США запретили использовать оказавшиеся в центре скандала автомобили Volkswagen, что послужило поводом для предъявления исков о компенсации.
При этом европейские власти не стали вводить столь жестких ограничений, и это позволило Volkswagen утверждать, что иски о компенсации от покупателей в ЕС были необоснованными. Европейские власти обязали Volkswagen обновить программное обеспечение и оштрафовали компанию за мошенничество и административные нарушения. Тем не менее о желании получить от концерна компенсации в рамках «дизельгейта» в Германии заявили около 90% автовладельцев, пострадавших в результате манипуляций.