Минтранс подготовил проект поправок к ПДД
Минтранс и ГИБДД разработали проект изменений в правила дорожного движения, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на проект правок. По данным издания, речь, в частности, идет о новых правилах тонировки, запрете парковки на «островках безопасности», расширения зоны действия знаков «Стоянка запрещена», ограничения скорости для автобусов.
Согласно проекту, лимит на пропускаемость света лобовым стеклом планируется изменить с 75% до 70. Тонировка других стекол не нормируется. В машине также можно будет возить любую аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки, чьи параметры не регулируются конкретным ГОСТ. Автомобилистам хотят запретить останавливаться на так называемых «островках безопасности» из-за частых наездов на стоящие машины.
Кроме того, ведомства планируют изменить зону действия знака «Остановка запрещена». По новым правилам она будет прекращаться после знака «Парковка». Изменения также коснуться для владельцев электросамокатов и сегвеев. Их хотят выделить в отдельную категорию участников движения вместе с пользователями роликов, скейтбордов и беговелов.
В ноябре 2019 г. Минтранс подготовил поправки в ПДД, регулирующие движение на электросамокатах, гироскутерах, мотоколесах и сигвеях. По задумке ведомства, в ПДД предлагается закрепить новый термин – «средство индивидуальной мобильности» (СИМ). К ним будут относится роликовые коньки, самокаты, электросамокаты, скейтборды, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства, за исключением велосипедов и инвалидных колясок. Кроме того, в правилах появится новый участник дорожного движения – «лицо, использующее для передвижения средство индивидуальной мобильности».