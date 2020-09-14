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Минтранс подготовил проект поправок к ПДД

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Минтранс и ГИБДД разработали проект изменений в правила дорожного движения, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на проект правок. По данным издания, речь, в частности, идет о новых правилах тонировки, запрете парковки на «островках безопасности», расширения зоны действия знаков «Стоянка запрещена», ограничения скорости для автобусов.

Согласно проекту, лимит на пропускаемость света лобовым стеклом планируется изменить с 75% до 70. Тонировка других стекол не нормируется. В машине также можно будет возить любую аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки, чьи параметры не регулируются конкретным ГОСТ. Автомобилистам хотят запретить останавливаться на так называемых «островках безопасности» из-за частых наездов на стоящие машины.

Кроме того, ведомства планируют изменить зону действия знака «Остановка запрещена». По новым правилам она будет прекращаться после знака «Парковка». Изменения также коснуться для владельцев электросамокатов и сегвеев. Их хотят выделить в отдельную категорию участников движения вместе с пользователями роликов, скейтбордов и беговелов.

В ноябре 2019 г. Минтранс подготовил поправки в ПДД, регулирующие движение на электросамокатах, гироскутерах, мотоколесах и сигвеях. По задумке ведомства, в ПДД предлагается закрепить новый термин – «средство индивидуальной мобильности» (СИМ). К ним будут относится роликовые коньки, самокаты, электросамокаты, скейтборды, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства, за исключением велосипедов и инвалидных колясок. Кроме того, в правилах появится новый участник дорожного движения – «лицо, использующее для передвижения средство индивидуальной мобильности».

Ранее по теме: Минтранс подготовил поправки в ПДД для электросамокатов и гироскутеров

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных