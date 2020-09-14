Эксперты назвали самый покупаемый автомобиль в России

Лидером рынка легковых автомобилей по доходности в России по итогам августа стал Volkswagen Polo – в прошлом месяце было продано 8346 машин данной модели на общую сумму 7,6 млрд руб. Об этом говорится в исследовании агентства «Автостат-инфо». Всего россияне потратили в августе на покупку автомобилей 197,8 млрд руб., что на 4,2 млрд меньше, чем в августе прошлого года.