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Эксперты назвали самый покупаемый автомобиль в России

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Лидером рынка легковых автомобилей по доходности в России по итогам августа стал Volkswagen Polo – в прошлом месяце было продано 8346 машин данной модели на общую сумму 7,6 млрд руб. Об этом говорится в исследовании агентства «Автостат-инфо». Всего россияне потратили в августе на покупку автомобилей 197,8 млрд руб., что на 4,2 млрд меньше, чем в августе прошлого года.

Вторым оказался кроссовер Hyundai Creta. В августе покупатели приобрели 5500 машин данной модели на общую сумму 6,7 млрд руб. Тройку самых доходных автомобилей замыкает Volkswagen Tiguan. Всего было продано 3209 таких машин, а выручка от их реализации составила 6,2 млрд руб. 

Отечественная Lada Vesta по количеству проданных машин уступила лишь Volkswagen Polo. В прошлом месяце россияне купили 8144 автомобиля на общую сумму 6 млрд руб. Топ-5 самых доходных моделей авторынка России в отчетный месяц дополнил Kia Rio. Россияне купили 6212 таких машин и заплатили за них 5,9 млрд руб. 

Топ-10 популярных марок автомобилей в августе возглавила отечественная Lada (24443), на втором месте Kia, тройку замыкает Hyundai. Больше всего автомобилей приобретают в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Татарстане и Краснодарском крае. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных