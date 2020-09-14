Эксперты назвали самый покупаемый автомобиль в России
Лидером рынка легковых автомобилей по доходности в России по итогам августа стал Volkswagen Polo – в прошлом месяце было продано 8346 машин данной модели на общую сумму 7,6 млрд руб. Об этом говорится в исследовании агентства «Автостат-инфо». Всего россияне потратили в августе на покупку автомобилей 197,8 млрд руб., что на 4,2 млрд меньше, чем в августе прошлого года.
Вторым оказался кроссовер Hyundai Creta. В августе покупатели приобрели 5500 машин данной модели на общую сумму 6,7 млрд руб. Тройку самых доходных автомобилей замыкает Volkswagen Tiguan. Всего было продано 3209 таких машин, а выручка от их реализации составила 6,2 млрд руб.
Отечественная Lada Vesta по количеству проданных машин уступила лишь Volkswagen Polo. В прошлом месяце россияне купили 8144 автомобиля на общую сумму 6 млрд руб. Топ-5 самых доходных моделей авторынка России в отчетный месяц дополнил Kia Rio. Россияне купили 6212 таких машин и заплатили за них 5,9 млрд руб.
Топ-10 популярных марок автомобилей в августе возглавила отечественная Lada (24443), на втором месте Kia, тройку замыкает Hyundai. Больше всего автомобилей приобретают в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Татарстане и Краснодарском крае.