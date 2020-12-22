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ФОМ: каждый пятый житель России считает поездки в такси небезопасными

Ведомости

Каждый пятый житель России (18%) считает поездки в такси в своем регионе скорее небезопасными, 69% – скорее безопасными, к такому выводу в результате опроса пришел Фонд общественного мнения (ФОМ).

Большинство (66%) участников опроса пользовались услугами такси в 2020 г., 29% из них делали это несколько раз за год, 22% – несколько раз в месяц, 10% – несколько раз в неделю, 4% – каждый день; 12% ездили на такси в экстренных случаях, 10% – в гости, на праздничные мероприятия и обратно, 8% – в случае опозданий или спешки. 

Большинство пользователей такси (38%) вызывают его по телефону, 26% – при помощи мобильного приложения. Почти половина (48%) респондентов назвали цены на такси в своем регионе приемлемыми, 15% – слишком высокими. 

Ранее департамент транспорта Москвы сообщил, что более четверти (28%) такси в столице не соответствуют основным правилам перевозок. В некоторых случаях номера автомобилей не совпадали с заявленными в приложении, ряд машин не были обклеены как такси или отсутствовали в реестре.

Ранее по теме: Власти Москвы обнаружили нарушения в четверти такси

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных