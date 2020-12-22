ФОМ: каждый пятый житель России считает поездки в такси небезопасными

Большинство (66%) участников опроса пользовались услугами такси в 2020 г., 29% из них делали это несколько раз за год, 22% – несколько раз в месяц, 10% – несколько раз в неделю, 4% – каждый день; 12% ездили на такси в экстренных случаях, 10% – в гости, на праздничные мероприятия и обратно, 8% – в случае опозданий или спешки.