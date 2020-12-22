ФОМ: каждый пятый житель России считает поездки в такси небезопасными
Каждый пятый житель России (18%) считает поездки в такси в своем регионе скорее небезопасными, 69% – скорее безопасными, к такому выводу в результате опроса пришел Фонд общественного мнения (ФОМ).
Большинство (66%) участников опроса пользовались услугами такси в 2020 г., 29% из них делали это несколько раз за год, 22% – несколько раз в месяц, 10% – несколько раз в неделю, 4% – каждый день; 12% ездили на такси в экстренных случаях, 10% – в гости, на праздничные мероприятия и обратно, 8% – в случае опозданий или спешки.
Большинство пользователей такси (38%) вызывают его по телефону, 26% – при помощи мобильного приложения. Почти половина (48%) респондентов назвали цены на такси в своем регионе приемлемыми, 15% – слишком высокими.
Ранее департамент транспорта Москвы сообщил, что более четверти (28%) такси в столице не соответствуют основным правилам перевозок. В некоторых случаях номера автомобилей не совпадали с заявленными в приложении, ряд машин не были обклеены как такси или отсутствовали в реестре.