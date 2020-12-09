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Власти Москвы обнаружили нарушения в четверти такси

Ведомости

Более четверти – 28% – такси в Москве не соответствуют основным правилам перевозок, сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

«28% автомобилей такси главных московских агрегаторов не соответствуют основным правилам перевозок», — говорится в сообщении. К такому выводу дептранс пришел в результате проверки 445 автомобилей агрегаторов «Яндекс.Такси», Gett, «Ситимобил», Indriver, «Везет» и «Максим».

В некоторых случаях номера автомобилей не совпадали с заявленными в приложении, ряд машин не были обклеены как такси или отсутствовали в реестре. Такси «Максим» и «Везет» сложно вызвать через приложение — заказы часто отменяют, а время ожидания слишком долгое, пояснили в дептрансе. 

В ведомстве отметили, что данные о нарушениях будут переданы агрегаторам, чтобы они их исправили.

В октябре дептранс сообщил, что агрегаторы московских такси не обеспечивают водителей средствами защиты и дезинфекции, тем самым подвергая опасности пассажиров и провоцируя риск заражения коронавирусом. Тогда, по данным ведомства, свыше половины московских таксистов не соблюдали требования по профилактике COVID-19.

Ранее по теме: Дептранс Москвы обвинил агрегаторов такси в несоблюдении мер по коронавирусу

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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