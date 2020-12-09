Власти Москвы обнаружили нарушения в четверти такси
Более четверти – 28% – такси в Москве не соответствуют основным правилам перевозок, сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.
«28% автомобилей такси главных московских агрегаторов не соответствуют основным правилам перевозок», — говорится в сообщении. К такому выводу дептранс пришел в результате проверки 445 автомобилей агрегаторов «Яндекс.Такси», Gett, «Ситимобил», Indriver, «Везет» и «Максим».
В некоторых случаях номера автомобилей не совпадали с заявленными в приложении, ряд машин не были обклеены как такси или отсутствовали в реестре. Такси «Максим» и «Везет» сложно вызвать через приложение — заказы часто отменяют, а время ожидания слишком долгое, пояснили в дептрансе.
В ведомстве отметили, что данные о нарушениях будут переданы агрегаторам, чтобы они их исправили.
В октябре дептранс сообщил, что агрегаторы московских такси не обеспечивают водителей средствами защиты и дезинфекции, тем самым подвергая опасности пассажиров и провоцируя риск заражения коронавирусом. Тогда, по данным ведомства, свыше половины московских таксистов не соблюдали требования по профилактике COVID-19.