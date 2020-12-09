Власти Москвы обнаружили нарушения в четверти такси

В некоторых случаях номера автомобилей не совпадали с заявленными в приложении, ряд машин не были обклеены как такси или отсутствовали в реестре. Такси «Максим» и «Везет» сложно вызвать через приложение — заказы часто отменяют, а время ожидания слишком долгое, пояснили в дептрансе.