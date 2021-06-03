МВД и Минюст хотят ввести наказание за превышение средней скорости

Сейчас в законодательстве не предусмотрено наказание за превышение скорости на отдельных отрезках, подконтрольных камерам, при этом штрафы за превышение средней скорости не отличаются от «мгновенных» нарушений. Из-за того, что местом совершения нарушения указывается в таком случае не конкретное место, а весь участок, ввиду отсутствии четкой нормы в КоАП водители могут оспорить штрафы в суде.