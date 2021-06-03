МВД и Минюст хотят ввести наказание за превышение средней скорости
МВД вместе с Минюстом и Минтрансом работают над вопросом о законодательном закреплении административной ответственности за превышение водителями допустимой средней скорости на протяженных участках дорог, фиксируемое с помощью автоматических дорожных комплексов, сообщил портал Autonews со ссылкой на Минюст.
Сейчас в законодательстве не предусмотрено наказание за превышение скорости на отдельных отрезках, подконтрольных камерам, при этом штрафы за превышение средней скорости не отличаются от «мгновенных» нарушений. Из-за того, что местом совершения нарушения указывается в таком случае не конкретное место, а весь участок, ввиду отсутствии четкой нормы в КоАП водители могут оспорить штрафы в суде.
«Сейчас есть требования о том, что место совершения правонарушения обязательно должно быть указано и отметка о том, что это произошло где-то в радиусе 20 км, суды не устраивает», — прокомментировал эту практику порталу юрист Дмитрий Дугин.
Закрепить отдельную ответственность за превышение средней скорости предложила Ассоциация производителей и операторов систем распознавания и фотовидеофиксации «Око» в прошлом году. В ассоциации уверены, что фиксация превышения скорости с помощью комплексов существенно повышает безопасность дорожного движения, а привлечение к административной ответственности за установленные этими комплексами нарушения – правомерно.