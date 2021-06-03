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МВД и Минюст хотят ввести наказание за превышение средней скорости

Ведомости

МВД вместе с Минюстом и Минтрансом работают над вопросом о законодательном закреплении административной ответственности за превышение водителями допустимой средней скорости на протяженных участках дорог, фиксируемое с помощью автоматических дорожных комплексов, сообщил портал Autonews со ссылкой на Минюст.

Сейчас в законодательстве не предусмотрено наказание за превышение скорости на отдельных отрезках, подконтрольных камерам, при этом штрафы за превышение средней скорости не отличаются от «мгновенных» нарушений. Из-за того, что местом совершения нарушения указывается в таком случае не конкретное место, а весь участок, ввиду отсутствии четкой нормы в КоАП водители могут оспорить штрафы в суде.

«Сейчас есть требования о том, что место совершения правонарушения обязательно должно быть указано и отметка о том, что это произошло где-то в радиусе 20 км, суды не устраивает», — прокомментировал эту практику порталу юрист Дмитрий Дугин.

Закрепить отдельную ответственность за превышение средней скорости предложила Ассоциация производителей и операторов систем распознавания и фотовидеофиксации «Око» в прошлом году. В ассоциации уверены, что фиксация превышения скорости с помощью комплексов существенно повышает безопасность дорожного движения, а привлечение к административной ответственности за установленные этими комплексами нарушения – правомерно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных