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Минпромторг разработал программу поддержки производителей автокомпонентов

Ведомости

Минпромторг разработал механизм, который позволит оказать поддержку производителям автокомпонентов, следует из проекта постановления, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Механизм предполагает предоставление льготных займов в размере от 50 млн руб. по ставке 1% годовых на срок до 60 месяцев», — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Как пояснил глава министерства Денис Мантуров, средства могут быть потрачены на запуск инвестиционных проектов по локализации и импортозамещению узлов и агрегатов для автомобилей и специализированной техники. Займ предоставляется Фондом развития промышленности и может покрывать до 40% бюджета проекта, отметил министр.

По его словам, в случае успешной реализации проекта инвестор вправе получить субсидию Минпромторга в объеме привлеченного займа для его погашения. «Федеральная поддержка обеспечит финансовый рычаг для запуска проекта и сделает для компаний экономически более целесообразным перенос производственных площадок на территорию России, а не прямой импорт автокомпонентов», – пояснил Мантуров.

В ноябре прошлого года сообщалось, что Минпромторг в 2021 г. намерен направить 17,5 млрд руб. на меры господдержки российской автомобильной промышленности.

Ранее по теме: Минпромторг направит 17,5 млрд рублей на поддержку автопрома

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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