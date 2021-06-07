Минпромторг разработал программу поддержки производителей автокомпонентов

По его словам, в случае успешной реализации проекта инвестор вправе получить субсидию Минпромторга в объеме привлеченного займа для его погашения. «Федеральная поддержка обеспечит финансовый рычаг для запуска проекта и сделает для компаний экономически более целесообразным перенос производственных площадок на территорию России, а не прямой импорт автокомпонентов», – пояснил Мантуров.