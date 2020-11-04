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Минпромторг направит 17,5 млрд рублей на поддержку автопрома

Ведомости

Минпромторг в 2021 г. намерен направить 17,5 млрд руб. на меры господдержки российской автомобильной промышленности, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

«В общей сложности на системные меры государственной поддержки в 2021 г. планируется направить 17,5 млрд руб.», — сказали в пресс-службе, пояснив, что эти средства пойдут на программы льготного автокредитования, льготного лизинга и доступной аренды, а также субсидии на газомоторную технику, опережающие госзакупки автотранспорта и гранты Фонда развития промышленности (ФРП) на локализацию производства автокомпонентов.

Ранее директор департамента автомобильной промышленности министерства Денис Пак сообщал, что 9 млрд рублей из планируемых 17 млрд руб. будут выделены на программу льготного автокредитования, а 3,8 млрд руб. пойдут на программу льготного лизинга. Кроме того, 1 млрд руб. будет направлен на совместную программу грантов Минпромторга и ФРП на локализацию производства автокомпонентов.

Ранее по теме: «Меры господдержки автопрома попали в точку»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных