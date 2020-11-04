Минпромторг направит 17,5 млрд рублей на поддержку автопрома

«В общей сложности на системные меры государственной поддержки в 2021 г. планируется направить 17,5 млрд руб.», — сказали в пресс-службе, пояснив, что эти средства пойдут на программы льготного автокредитования, льготного лизинга и доступной аренды, а также субсидии на газомоторную технику, опережающие госзакупки автотранспорта и гранты Фонда развития промышленности (ФРП) на локализацию производства автокомпонентов.