Минпромторг направит 17,5 млрд рублей на поддержку автопрома
Минпромторг в 2021 г. намерен направить 17,5 млрд руб. на меры господдержки российской автомобильной промышленности, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.
«В общей сложности на системные меры государственной поддержки в 2021 г. планируется направить 17,5 млрд руб.», — сказали в пресс-службе, пояснив, что эти средства пойдут на программы льготного автокредитования, льготного лизинга и доступной аренды, а также субсидии на газомоторную технику, опережающие госзакупки автотранспорта и гранты Фонда развития промышленности (ФРП) на локализацию производства автокомпонентов.
Ранее директор департамента автомобильной промышленности министерства Денис Пак сообщал, что 9 млрд рублей из планируемых 17 млрд руб. будут выделены на программу льготного автокредитования, а 3,8 млрд руб. пойдут на программу льготного лизинга. Кроме того, 1 млрд руб. будет направлен на совместную программу грантов Минпромторга и ФРП на локализацию производства автокомпонентов.