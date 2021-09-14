Левитин допустил введение платы за проезд по всем дорогам из-за электромобилей

«Или мы должны будем ввести акциз, и тогда на альтернативном топливе будет стоимость точно такая же, как сегодня на бензине, или сейчас весь мир задумается о радикальной реформе вообще платежей и сборов за пользование автомобильными дорогами. То есть речь идет о формате покилометровых платежей пользователей. То есть тогда акциза не будет, но каждый километр будет просчитан, и уже человек, у которого есть автомобиль, будет понимать, выезжать ему на автомобиле или ехать на общественном транспорте», — сказал чиновник.