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Левитин допустил введение платы за проезд по всем дорогам из-за электромобилей

Ведомости

Повсеместное распространение машин, работающих на альтернативных видах топлива, в том числе электромобилей, вынудит государства провести радикальную реформу и ввести платежи за пользование каждым километром дорог или акцизы на газ и электричество, заявил на форуме «Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве» помощник президента России Игорь Левитин.

По словам Левитина, сейчас высказываются мнения, будто переход на машины, работающие на газе, или на электромобили приведет к удешевлению топлива. Помощник президента выразил несогласие с подобными утверждениями. Он пояснил, что сейчас нет акцизов на газ и электричество. Соответственно, если все начнут пользоваться ими, то следует подумать, за счет чего содержать и строить автомобильные дороги.

«Или мы должны будем ввести акциз, и тогда на альтернативном топливе будет стоимость точно такая же, как сегодня на бензине, или сейчас весь мир задумается о радикальной реформе вообще платежей и сборов за пользование автомобильными дорогами. То есть речь идет о формате покилометровых платежей пользователей. То есть тогда акциза не будет, но каждый километр будет просчитан, и уже человек, у которого есть автомобиль, будет понимать, выезжать ему на автомобиле или ехать на общественном транспорте», — сказал чиновник.

При переходе на альтернативные виды топлива нужно будет решить, что делать с дорожным фондом, подчеркнул Левитин. При отсутствии акцизов содержание трасс фактически перейдет на население, добавил он.

Ранее аналитическое агентство «Автостат» сообщило, что объем рынка новых электромобилей в России по итогам пяти месяцев 2021 г. вырос в семь раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, в стране приобрели 650 подобных транспортных средств. Это также более чем в пять раз превышает значения доковидных января-мая 2019 г.

Ранее по теме: Продажи электромобилей в России выросли в 7 раз

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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