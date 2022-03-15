Haval решил повысить цены на автомобили российской сборки на 40-50%
Китайский автопроизводитель Haval поднимает цены на машины, собранные на территории России, в полтора раза. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на сформированный компанией прайс-лист. Отмечается, что цены на модельный ряд Haval увеличиваются на 950 000-980 000 руб., или на 40-50%.
На прошлой неделе цены на модели Haval, уже отгруженные дилерам, выросли на 20%, сообщили источники издания. В целом это соответствует росту цен у остальных брендов. По словам одного из собеседников газеты, рост на 50% произойдет, если курсы валют останутся на нынешнем уровне еще неделю, когда автомобили будут отгружены.
Собеседник «Коммерсанта» в Уфе подтвердил, что автомобили Haval подорожали на 50–60%. В воронежском дилерском центре Haval сообщили о росте цен на 50%, в саратовском — о приостановке продаж и отгрузки автомобилей до получения нового прайс-листа. Представители дилера Haval в Крыму отметили, что новые автомобили марки подорожали примерно на 40%.
При этом рекомендованные розничные цены на сайте Haval в настоящее время не указаны для всех моделей. Один из собеседников издания считает, что концерн это сделал осознанно из-за частого пересмотра.
Позже в пресс-службе компании пояснили, что Haval сохраняет производство в России, однако «из-за высокой волатильности ситуации цены могут меняться даже ежедневно». «Haval работает над стабилизацией цен и смягчением этих последствий», — отметили в пресс-службе.
Как сообщал портал Autonews, за последние несколько дней стоимость новых автомобилей в России подняли сразу 9 брендов — Cadillac, Citroen, Hyundai, Genesis, Opel, Renault, Mitsubishi и Suzuki. Это уже вторая волна подорожания авто на российском рынке в марте: в начале месяца цены подняли «АвтоВАЗ», Kia, Lexus, Infiniti и УАЗ. Скачок цен произошел на фоне колебаний курса рубля и тяжелой геополитической ситуации, из-за которой ряд производителей приостановил поставки своих машин дилерам.
По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в феврале 2022 г. в России было продано 114 349 новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Это на 4,8% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. В феврале снижение продаж ускорилось – в январе они просели лишь на 3,7%. Ухудшение результатов в феврале продемонстрировали в РФ практически все бренды масс-сегмента, кроме китайских.
Haval, входящий в десятку наиболее продаваемых авто на российском рынке, увеличил продажи в феврале на 65% до 3569 машин. Также выросли покупки брендов Chery, включая его суббренд Cheryexeed, Geely и Changan. Машин Chery было продано 2907 штук (+45%), Geely – 2188 (+82%), Changan – 472 (+19%).