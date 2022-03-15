Haval решил повысить цены на автомобили российской сборки на 40-50%

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в феврале 2022 г. в России было продано 114 349 новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Это на 4,8% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. В феврале снижение продаж ускорилось – в январе они просели лишь на 3,7%. Ухудшение результатов в феврале продемонстрировали в РФ практически все бренды масс-сегмента, кроме китайских.