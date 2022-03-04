Продажи «АвтоВАЗа» в феврале рухнули на 21%Авторынок продолжит падение на фоне дефицита чипов и ослабления рубля
Продажи автомобилей Lada в России в феврале 2022 г. уменьшились на 21% к тому же месяцу прошлого года – до 22 378 штук, сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). За два месяца они снизились на 19% – до 40 423 автомобилей.
Продажи «АвтоВАЗа» падают быстрее рынка. В целом в феврале в РФ было продано на 4,8% меньше новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей, чем за тот же период 2021 г., – 114 349 единиц. Причем, в феврале снижение продаж усилилось – в январе они просели лишь на 3,7%.
Ухудшение результатов в феврале продемонстрировали в РФ практически все бренды масс-сегмента, кроме китайских. Продажи самых популярных иномарок – корейских Kia и Hyundai – просели на 9% и 1% соответственно, до 15 001 и 13 761 единиц. Автомобилей Toyota было реализовано 7568 (-1%), VW – 5631 (-18%), Skoda – 5438 (-23%), Nissan – 4192 (-12%). Исключением в феврале стала французская Renault, находящаяся на четвертой строчке по числу проданных машин в России: концерн увеличил продажи на 2% – до 10382 штук. При этом за январь-февраль продажи Renault упали на 2% и составили 18 320 автомобилей.
Китайский Haval, входящий сегодня в десятку наиболее продаваемых авто на российском рынке, увеличил продажи в феврале на 65%, до 3569 машин. Также выросли покупки брендов Chery, включая его суббренд Cheryexeed, Geely и Changan. Машин Chery было продано 2907 штук (+45%), Geely – 2188 (+82%), Changan – 472 (+19%). В феврале выросли продажи у Mitsubishi и Volvo – на 47% до 2892 машин и на 84% до 1023. Ульяновский автозавод (УАЗ) продал 1684 автомобиля (+7%). Замыкающий первую двадцатку наиболее популярных у россиян брендов Lexus снизил продажи на 28% – до 884 машин.
В феврале и в целом за два месяца 2022 г. в России увеличивались продажи коммерческой техники. Группа «ГАЗ» продала 3791 единицу LCV (+17%), а Ford, представленный в России единственной моделью Transit, – 1763 единицы (+65%). При этом продажи коммерческих автомобилей VW упали на 9% и составили 418 единиц.
В 2021 г. продажи легковых автомобилей и LCV в России во второй половине года снижались на фоне кризиса из-за нехватки микрочипов. Тем не менее по итогам года рынок показал небольшой рост на 4,3% по сравнению с показателем 2020 г., продажи составили 1,67 млн штук.
В начале февраля 2022 г. представитель Российской ассоциации автодилеров говорил «Ведомостям», что продавцы машин не ждут улучшения ситуации с дефицитом полупроводников ранее второго квартала.
Дополнительное давление на баланс спроса и предложения на авторынке в РФ оказывает ситуация с введением санкций странами Евросоюза и США из-за проведения Россией специальной военной операции на Украине, которая началась 24 февраля. В результате санкций в отношении РФ, к которым присоединились некоторые автоконцерны, и ослабления рубля сборка и отгрузка многих иномарок в стране приостановлена на неопределенный срок («Ведомости» писали об этом 28 февраля). Так поступили, в частности, Volkswagen Group Rus (заводы в Калужской области и Нижнем Новгороде), Renault (Москва), Mercedes (Подмосковье), BMW (Калининград), Hyundai, Toyota (оба бренда – Санкт-Петербург), «Соллерс Форд» (Елабуга). Среди импортеров, остановивших ввоз машин, – Audi, Porsche, General Motors (Chevrolet и Cadillac), Jaguar Land Rover, Lexus, Volvo, Honda и др.
Как писали «Ведомости», на 3 марта в стране продолжали работать лишь 55% мощностей по выпуску легковых автомобилей и LCV из тех, что были загружены в 2021 г. А с 5 марта в простой на четыре рабочих дня из-за нехватки электронных компонентов уйдет и подконтрольный французской Renault «АвтоВАЗ» (будут остановлены обе производственные площадки – в Ижевске и Тольятти).
Минпромторг для снижения негативных последствий санкций и обвала рубля предложил перенести уплату утильсбора для автопрома на конец года, следует из сообщения ведомства от 4 марта. Ранее этот сбор взимали поквартально. Это позволит сохранить оборотные средства системообразующих автопроизводителей, являющихся крупнейшими работодателями, в том числе для обеспечения своевременной выплаты зарплаты сотрудникам, выплат по иным обязательным платежам, а также для осуществления опережающей закупки комплектующих, пояснил Минпромторг.
Картина сокращения рынка продолжается, главная проблема – отсутствие автомобилей, сказал «Ведомостям» аналитик «ВТБ-Капитала» Владимир Беспалов. Из-за этого и такое падение продаж у «АвтоВАЗа», поясняет он. По словам эксперта, также сыграла роль в динамике рынка и высокая база прошлого года. Вместе эти два фактора «сложились в умеренное падение», добавил он.