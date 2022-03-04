Продажи «АвтоВАЗа» в феврале рухнули на 21%

Дополнительное давление на баланс спроса и предложения на авторынке в РФ оказывает ситуация с введением санкций странами Евросоюза и США из-за проведения Россией специальной военной операции на Украине, которая началась 24 февраля. В результате санкций в отношении РФ, к которым присоединились некоторые автоконцерны, и ослабления рубля сборка и отгрузка многих иномарок в стране приостановлена на неопределенный срок («Ведомости» писали об этом 28 февраля). Так поступили, в частности, Volkswagen Group Rus (заводы в Калужской области и Нижнем Новгороде), Renault (Москва), Mercedes (Подмосковье), BMW (Калининград), Hyundai, Toyota (оба бренда – Санкт-Петербург), «Соллерс Форд» (Елабуга). Среди импортеров, остановивших ввоз машин, – Audi, Porsche, General Motors (Chevrolet и Cadillac), Jaguar Land Rover, Lexus, Volvo, Honda и др.